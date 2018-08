Nordmenn vender ryggen til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Mens Oslo hadde netto innflytting på bare 27 personer i andre kvartal, hadde Bergen, Trondheim og Stavanger netto utflytting på mellom 382 og 113 personer.

Etter at de store byene hadde stor netto innflytting i flere år, så har utviklingen den seneste tiden snudd. Og etter at Statistisk Sentralbyrå slapp de befolkningstallene for andre kvartal denne uken, er det klart at de fire største byene i Norge ikke fungerer som en magnet for folk, skriver Estate Nyheter.

Oslo har lenge planlagt for en by med langt flere innbyggere. Byrådsleder Raymond Johansen har prioritert å legge til rette for nok boliger til 850 000 innbyggere i 2040 (midtalternativet til SSBs befolkningsprognoser fra 2016 – det er nå nedjustert til 815 000 innbyggere). Men de seneste kvartalene har særlig innflyttingen til Oslo sviktet, noe som var grunnen til at SSB kuttet i sine befolkningsanslag.

Les også: Krangler om høyder og lys på kremtomt i Oslo

I andre kvartal økte befolkningen i Oslo med 1726 mennesker. Det skyldtes i all hovedsak et stort fødselsoverskudd. Netto innflytting var nemlig bare 27 personer. Tallene for Oslo viser at folk flytter til Oslo fra utlandet, mens det er netto utflytting fra Oslo til andre norske kommuner. Flere Akershus-kommuner hadde stor netto innflytting, og det er grunn til å tro at mange flyttet fra Oslo til nabokommuner i Akershus, skriver Estate Nyheter.

Les også: Vil bygge boliger på viktig VIF-adresse

Stavanger har hatt flere kvartaler med labre innflyttingstall etter oljekrisen. I andre kvartal hadde oljehovedstaden et fødselsoverskudd på 210 personer. Men netto utflytting var 113 personer. I Trondheim var fødselsoverskuddet 282 personer. Men kommunen hadde samtidig en netto utflytting på hele 359 personer. Bergen hadde på sin side et fødselsoverskudd på 369. Samtidig hadde byen en netto utflytting på 382, slik at Bergen faktisk hadde et fall i befolkningen i andre kvartal.

Mest sett siste uken