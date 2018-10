Noreco steg 54 prosent på børsen

Blir Danmarks nest største oljeprodusent.

– Vi kjøper Shell sin oljevirksomhet for 15,6 milliarder kroner. Dette er en viktig avtale for oss og posisjonerer selskapet for videre vekst, sier

Norecos styreleder Riulf Rustad i en pressemelding.

Norecos datterselskap Altinex AS kjøper Shells oppstrømsvirksomhet i Danmark for 1,910 milliarder dollar, eller 15,6 milliarder kroner.



- Denne viktige avtalen innebærer en sterk posisjonering av Noreco og gir oss en andel på 36.8 prosent i Danish Underground Consortium (DUC) som har produksjon I blant annet feltene Halfdan, Tyra, Gorm og Dan. Samlede reserver (2P) er over 200 millioner fat, sier Rustad.

MILLIARDAVTALE: Noreco-styreleder Riulf Rustad.

Noreco blir dermed det nest største oljeselskapet i Danmark.

Aksjen tok av fullstendig etter at nyheten ble kjent. Og da børsen stengte hadde aksjen steget 54 prosent.

Mest sett siste uken