Et nettverk av investorer og banker har unnlatt å betale utbytteskatt for flere milliarder, avslører blant andre danske Politiken og DR.

Blant bankene som skal være involvert i er Barclays, Meryll Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Banco Santander, Macquaire Bank og Deutsche Bank, skriver dn.no.

Danmark, Tyskland og Belgia skal være hardest rammet, men også Norge, Østerrike, Sveits, Nederland, Frankrike, Spania og Italia er rammet. Svindelen skal ha påført europeiske statskasser milliarder i tap.

Bare for Danmark har skatteskandalen kostet 12,7 milliarder danske kroner. Skandalen har kostet Tyskland, Danmark, Belgia, Frankrike og Italia til sammen 410 milliarder danske kroner.

Danske skattemyndigheter ble i 2015 utsatt for svindel med refusjon for kildeskatt på aksjeutbytte. Da saken i Danmark, som har et omfang på vel 15 milliarder norske kroner, ble kjent, gikk skatteetaten straks i gang med å sjekke saker i Norge. Det ble avdekket ett tilfelle av svindel på vel 500.000 kroner fra 2013, og ti andre tilfeller av svindelforsøk ble stanset, meldte skatteetaten i en pressemelding fra 2016.

Mediene har gått gjennom over 180.000 hemmelige dokumenter fra blant annet banker, finansvirksomheter og advokatfirmaer, men også fra etterforskningsmateriale fra tysk politi.

Ifølge SVT går skattesvindelen ut på å gjennomføre en rekke kompliserte aksjehandler i selskaper på samme dag som de betaler ut aksjeutbytte, og på den måten få tilbakebetalt skatt man aldri har betalt inn. Det handler altså ikke om å minimere sin egen skatt, men om å få utbetalt skattepenger man aldri har betalt inn, skriver den svenske kringkasteren, ifølge dn.no.

