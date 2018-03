Norge styres av seks kvinner

Sett bort i fra Kong Harald er Norges seks fremste personer nå kvinner.

Tone Wilhelmsen Trøen (H) blir ny stortingspresident etter Olemic Thomessen. Det er klart etter at Høyre sent onsdag offentliggjorde at partiets stortingsgruppe enstemmig innstiller Tone Wilhelmsen Trøen fra Eidsvoll som ny stortingspresident.

Trøen blir Norges andre kvinnelige stortingspresident. Dermed er alle de fremste vervene i Norge bekledd av kvinner, skriver tv2.no.

Den eneste kvinnen som tidligere har vært stortingspresident er Kirsti Kolle Grøndahl (Ap), som var president i 1993 til 2001.

Stortingspresidenten rangerer som nummer to i Norge etter Kongen, foran statsminister Erna Solberg (H). Deretter følger høyesterettsjustitiarius Tone Merete Øie og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). I tillegg har Norge kvinnelig finansminister Siv Jensen (Frp). Også stortingets første visepresident er kvinne, Eva Kristin Hansen (Ap), skriver tv2.no.

Trøen har sittet på Stortinget siden 2013 kommer fra grunlovsbygda Eidsvoll og er opprinnelig utdanne sykepleier.

