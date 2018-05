Norges Bank holder renten uendret

Ingen endring fra sentralbanken.

Norges Bank besluttet å holde renten uendret på 0,5 prosent på rentemøtet torsdag.

– Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Det tilsier å holde styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding.

Sentralbanken skriver at utviklingen i norsk økonomi fortsetter omtrent som de ventet tidligere i år, hvor de indikerte minst én renteheving innen utgangen av året.

Sentralbanken påpeker at kjerneinflasjonen i Norge er på skarve 1,2 prosent, godt under målet på 2,5 prosent, men sentralbanken venter at den vil øke i tiden fremover.

Det var på forhånd ventet lite nytt fra Olsen og co. DNB Markets skrev på forhånd at de venter at Norges Bank opprettholder signalene om en renteheving «etter sommeren 2018».

«Norges Bank legger ikke frem nye prognoser og holder heller ikke pressekonferanse og det er derfor lite spenning knyttet til dagens møte», skrev DNB-økonom Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets i en kommentar.

Norges Bank har ikke hevet renten siden 2011, men det er signalisert at renten skal opp i løpet av det inneværende året, ettersom norsk økonomi går bra og rentene i utlandet stiger. I USA er rentehevingene allerede godt i gang. Den europeiske sentralbanken har startet nedtrappingen av sitt voldsomme program med verdipapirkjøp, i et forsøk på å få europeisk økonomi i gang igjen etter finanskrisen.

