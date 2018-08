Norges Bank holder renten uendret

Holder styringsrenten på 0,5 prosent, trolig for siste gang på lang tid.

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent, nivået den har ligget på siden mars 2016. Det er trolig den siste gangen renten ligger så lavt.

Sentralbanken har nemlig signalisert at renten skal opp allerede neste måned.

Tiden med rekordlave renter er dermed over for denne gang.

Lave priser

Norges Banks kanskje viktigste måltall er inflasjonen, altså den årlige prisveksten i Norge. Denne ligger langt under målet på to prosent, noe som i utgangspunktet taler mot høyere rente.

Likevel ventes det at renten snart skal opp ettersom det går godt i norsk økonomi, lønningene stiger og ledigheten er lav. Rentene ventes også å stige i andre land, noe som også taler for økt rente.

Kjerneinflasjonen steg dessuten fra 1,1 til 1,4 prosent i juli, godt hjulpet av høyere matvarepriser.

Opp i neste måned

I Pengepolitisk rapport fra juni sa sentralbankens hovedstyre at inflasjonen er svare enn hva de ønsker, men at de venter at den vil ta seg opp.

De indikerte dessuten at slik bildet så ut nå, ville renten mest sannsynlig bli satt opp i september.

Som ventet

Hovedstyret skriver nå at utviklingen siden den gang har vært omtrent som ventet.

– Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Med andre ord er det snart dekket for den første endring i styringsrenten på to og et halv år, og den første rentehevingen siden mai 2011.

