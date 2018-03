Norges Bank sender kronen til værs

Kronen til sitt sterkeste nivå mot euroen siden november i fjor.

Kronen stiger markant etter at Norges Bank oppjusterte rentebanen torsdag.

De indikerer at renten vil stige med 1,5 prosent i løpet av de neste fire årene og at den første hevingen kommer allerede på høsten.

Kronen styrker kraftig på dette, og en euro koster på et tidspunkt bare 9,476 kroner, det sterkeste for kronen siden november 2017, og dermed det sterkeste også for året.

En euro kostet 9,56 kroner i tiden like før kunngjøringen av rentebeslutningen.

opp: Kronekursen de siste 30 dagene.

Halvannet time etter kunngjøringen svekket kronen seg noe igjen til rundt 9,50 kroner, men er likevel markant opp sammenliknet med nivået før klokken ti.

Kronen har styrke seg også mot dollaren og pundet, med henholdsvis fem øre og sju øre.

Sentralbanksjefen sier at de hadde ventet at kronekursen skulle styrke seg etter at de la frem rentebeslutningen og den nye rentebanen.

- At kronekursen ville styrke seg litt som følge av vår rentebeslutning, det hadde vi regnet med. Viktigere enn det er at vi har lagt til grunn en viss kronestyrking i løpet av året, sier han til Nettavisen.

