Normal-sjef forklarer de lave prisene: - Vi er en veldig liten organisasjon med lave utgifter

Vi sjekket prisen på ti dagligvarer på Normal og sammenlignet med Rema 1000, Kiwi og Coop Extra. I åtte av ti tilfeller var prisen lavere på Normal.

Den danske lavpriskjeden Normal har etablert seg med 20 butikker i Norge, nå sist med åpning av butikk på Grensen i Oslo.

Med slagord som «helt normale varer til unormale priser» og «akkurat som grensehandel, bare i Oslo» har kjeden slått seg opp på salg av forbruksvarer som finnes i de aller fleste norske hjem - til en, i enkelte tilfeller, langt lavere pris enn det dagligvarekjedene tilbyr.

Men hvordan er det mulig for Normal å senke prisene såpass mye som de gjør?

- Vi har en veldig liten organisasjon, her på Oslo-kontoret er vi bare fire ansatte. I tillegg bruker vi ikke noe særlig penger på markedsføring. Våre utgifter er derfor ikke like høye som andre kjeders, og vi bruker i stedet pengene på å ha lave priser, sier Michael Eeg, partner og daglig leder i Normal i Norge, til Nettavisen.

Sjekket prisen på 10 varer



Nettavisen har altså sjekket prisen på ti vanlige forbruksvarer, som sjampo, tannkrem, vaskemiddel og batterier, i Normal - og sammenlignet med prisen på varene i Rema 1000, Coop Extra og Kiwi.

Mens de tre dagligvarekjedene ligger nær hverandre i pris på de fleste varer, er Normal relativt mye billigere - med unntak av to produkter.

NB: Prisene er hyllepriser sjekket mandag ettermiddag mellom klokken 12.00 og 14.00.

1. L’Oreal Elvital Color Vive Shampoo

Normal: 45 kroner (500 ml) – 90 kroner per liter

Rema 1000: 38,90 (300 ml) – 129.67 kroner per liter

Kiwi: 38,90 (300 ml) – 129.67 kroner per liter

Coop: 38,90 (300 ml) – 129.67 kroner per liter

2. Gilette barbergel sensitive skin (200 ml)

Normal: 26 kroner (200 ml)

Rema 1000: 40,90 (200 ml)

Kiwi: Hadde ikke produktet

Coop: 40,90 (200 ml)

3. Dove Deodordant Go Fresh

Normal: 15 kroner

Rema 1000: Hadde ikke produktet

Kiwi: 31,40 kroner

Coop: Hadde ikke produktet

4. OB normal (blå farge)

Normal: 18 kroner

Rema 1000: 22,20 kroner

Kiwi: 22,20 kroner

Coop: 22,20 kroner

5. Colgate Sensation White tannkrem



Normal: 20 kroner (125 ml) - 160 kroner per liter



Rema 1000: 19 kroner (75 ml) - 253,33 per liter



Kiwi: 19 kroner (75 ml) - 253,33 per liter

Coop: 19 kroner (75 ml) - 253,33 per liter

6. Palmolive håndsåpe

Normal: 12 kroner



Rema 1000: Hadde ikke produktet



Kiwi: Fra 21,90 til 26,90 - avhengig av type



Coop: Fra 21,90 til 26,90 - avhengig av type

7. Omo Color Flytende (595 ml)

Normal: 39 kroner

Rema 1000: 37,60 kroner

Kiwi: 37,60 kroner

Coop: 37,60 kroner

8. Jif Kjøkkenspray

Normal: 28 kroner

Rema 1000: 27,20 kroner

Kiwi: 27,20 kroner

Coop: 27,20 kroner

9. Zalo Ultra



Normal: 24 kroner (500 ml) - 48 kroner per liter

Rema 1000: 25,90 kroner (500 ml) - 51,80 kroner per liter

Kiwi: 25,90 kroner (500 ml) - 51,80 kroner per liter

Coop: 43,40 kroner (750ml) - 57,86 kroner per liter

10. Batterier 2032 (NB: ulike merker)



Normal: 8 stk for 20 kroner - 2,5 kroner per batteri (Powerful)

Rema 1000: 2 stk for 34,90 kroner - 17,45 per batteri (Duracell)

Kiwi: 4 stk for 70 kroner - 17,50 per batteri (Energizer)

Coop: 4 stk for 69,90 kroner - 17,50 per batteri (Energizer)

Skattejakt

Normal kjøper altså varene til lave priser, og, fordi de ikke har lave personal- og markedsføringsutgifter, selger dem til en billigere penge enn det dagligvarekjedene gjør.

- Vi har i tillegg en del produkter du ikke finner i andre dagligvarebutikker i Norge. Vi velger selv hvor i hylla vi ønsker å plassere produktene, og for kunden skal det føles litt som å gå på skattejakten i butikkene våre, sier Eeg.

Eeg understreker at de lave prisene ikke går utover de ansattes lønninger.

- Vi følger vanlig tariff og våre ansatte er medlemmer av Virke, sier Eeg.

Kiwi: - Slåss for å være billigst



Kristine Aakvag Arvin, kommunikasjonssjef i KIWI, sier at KIWI slåss for å ha de laveste prisene på alle produkter.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Hun understreker at testen ikke tar høyde for at enkelte av forpakningene er av ulike størrelser.

- Standard er at liter/kilopris er lavere på større pakker. I tillegg har Kiwi en svært populær bind- og tampongavtale som gir hver fjerde pakke gratis, sier Avin, og fortsetter:

- Denne testen viser også at vi er billigst på flere produkter. KIWI parallellimporterer ikke og kjøper ikke inn overskuddsvarer fra andre europeiske land. Vi kjøper alle varene våre fra merkeleverandørene og autoriserte forhandlere i Norge. Disse må kunne levere til 652 butikker over hele Norge hele året og garantere samme kvalitet på alle produktene, sier Arvin til Nettavisen.

Coop: - Helt ulike butikker



Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, synes det er positivt med økt konkurranse fra kjeder som Normal, men understreker at Coop Extra er en helt annerledes butikk.

KOMMUNIKASJONSSJEF I COOP: Harald Kristiansen.

- Normal og Extra er to helt forskjellige butikker, hos vår lavpriskjede Extra får du kjøpe alt du trenger. Extra skal være like billig som våre nærmeste lavpriskonkurrenter. Utover det skal vi ha det største utvalget. Prisene endrer seg hele tiden og det gjør at det av og til vil være mindre prisforskjeller, men over tid skal Extra være best på pris og utvalg, sier Kristiansen.

Nettavisen har kontaktet Rema 1000, men de har ikke besvart våre henvendelser.

