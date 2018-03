Norsk parkeringsanlegg dømt av EFTA

Parkeringshuset i Kristiansand kommune er dømt for brudd på anbudsreglene.

Som Nettavisen omtalte før jul i fjor, sa Kristiansand kommune ja til å få bygget et omstridt, underjordisk parkeringsanlegg under torget i byen.

Men Norge ble stevnet for EFTA-domstolen for tildelingen av en kontrakt for bygging og drift av et parkeringshuset, som ble åpnet i fjor sommer.

Og onsdag ble Norge dømt i EFTA-domstolen, melder EFTA i en pressemelding.

EFTAs overvåkningsprogram ESA, som blant annet overvåker at Norge følger EØS-regelverket for offentlige anskaffelser, nedla påstand om at Norge har brutt EØS-reglene for offentlige anskaffelser da kontrakten til parkeringshuset ble tildelt selskapet Torvparkering AS.

«EFTA-domstolen kom til at Norge har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter direktivet ved å ha unnlatt å: (i) offentliggjøre kunngjøringen av kontrakten i hele EØS i tråd med kravene i direktivet», står det i pressemeldingen.

Striden har blant annet stått om kontrakten er å forstås klassifisert som tjenestekonsesjon eller byggekonsesjon.

OMSTRIDT: Torvet parkering ligger under torget i Kristiansand, og var omstridt da det ble bygget. Det er over 400 parkeringsplasser i anlegget.

Kristiansand: - Vi innhentet råd



Kristiansand kommune påpeker at de innhentet juriske råd før kontrakten ble inngått.



- På grunn av et komplisert og uklart regelverk, benyttet kommunen seg av juridisk rådgiving fra flere parter i denne prosessen. Kommunen fikk også full støtte til sin fremgangsmåte fra Nærings- og fiskeridepartementet og regjeringsadvokaten. Departementet har understreket at Norge ønsket klarere regler i EØS når det gjelder grensegangen mellom tjenestekonsesjon og byggekonsesjon og dette regelverket har nå er blitt endret, sier Kristiansand-ordfører Harald Furre til kommunens egne nettsider.

Han viser til at EFTA endret regelverket mellom 2015 og 2018, og at Kristiansand kommunes kontrakter i dag ville kommet under lov om offentlige anskaffelser.

- Vi er glade for denne avklaringen og for at det ikke vil få noen videre følger for Kristiansand kommune. På grunn av et komplisert og uklart regelverk utviklet klagen seg i stor grad til en diskusjon om tolkning av innkjøpsreglementet, sier Furre.

Det var partiet Rødt som klaget Kristiansand komunes anbudsprosess og kontraktsinngåelse inn for ESA, og EFTAs overvåkningsprogram startet å undersøke kommunens anbudsprosessen i 2015.

Leier ut til 1 krone



Parkeringshuset i Kristiansand, som ble åpnet i august i fjor, har til sammen 429 parkeringsplasser. Prislappen var på 220 millioner kroner.

- Kommunens rolle er å leie ut grunnen under torget for 1 krone i året i 50 år, og så har private aktører bygd dette p-huset, fortalte ordfører Harald Furre i Kristiansand til Nettavisen før jul i fjor.

Samtidig som de har fått det underjordiske garasjeanlegget realisert, fjerner kommunen en del av gateparkeringsplassene.

- Vi pusser også opp en del av gatene, slik at det blir et triveligere gatemiljø, sa Furre.

Målet med det nye parkeringshuset i Kristiansand, har blant annet vært å demme opp for handelslekkasjen til kjøpesenteret Sørlandssenteret.

