Norske barn på bankenes svarteliste

Tusenvis av nordmenn, inklusive barn, er på bankenes svarteliste.

Sjef for antihvitvasking i Sbanken Julie Jensen-Svendsrud er ikke

imponert over kvaliteten på listene over høyrisikopersoner som bankene bruker. Det skriver Dagens Næringsliv (DN) (krever abonnement).

DN skrev fredag at tusenvis av nordmenn er utpekt som risikopersoner i en global database som brukes av verdens banker. World-Check er en konfidensiell, global liste over risikopersoner, noen ganger omtalt som «verdens største svarteliste». Den inneholder navnene til samfunnstopper, familiene deres, tunge kriminelle og terrorister. En av de yngste var fem måneder gammel da hun ble oppført, skriver DN.

De som listeføres blir gjenstand for «forsterket kundekontroll».

– Det virker veldig lite relevant å registrere barn av kjente mennesker i denne databasen, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til DN.

Han påpeker at det stilles strenge krav til datakvaliteten ved denne typen skanning og kontroll.

