Norske bedrifter får dårligere vilkår i Russland

Samtidig er russisk eksport til Norge rekordhøy.

Norske bedrifter er kraftig rammet av norsk-russiske sanksjoner. Samtidig har russisk eksport til Norge økt til rekordhøye nivåer, skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement).

Landene innførte sanksjoner mot hverandre etter Russlands anneksjon av Krim-halvøyen i 2014.

Siden da har russisk eksport til Norge økt til rekordhøye 12,6 milliarder kroner i fjor. Samtidig sank norsk eksport til Russland med 75 prosent, fra 8,5 milliarder kroner i toppåret 2014 til 2,1 milliarder kroner i fjor. Nå tar flere næringslivsledere med lang Russlands-erfaring til orde for å revurdere Norges sanksjoner mot Russland, skriver avisen.

– Norges forhold til Russland er veldig kaldt og veldig dårlig for tiden. Det ser ut til at det blir bare verre. Sanksjonene er kanskje noe av årsaken, sier direktør Atle Berge i Ølen Betong.

I mai for to år siden ble han anklaget for spionasje og utvist fra Russland. Han er nektet innreise i Russland, uten å ha fått noen offisiell forklaring på årsaken til utestengelsen.

– Jeg ble utestengt for to år siden og har aldri fått noen begrunnelse. Jeg vet ikke om det skyldes sanksjonene. Vi er blitt veldig handikappet av at jeg ikke kan være i Murmansk.

Flere norske bedrifter skal ha fått problemer med å drive forretninger i Russland, skriver Dagens Næringsliv.

I 2016 trakk Sparebank 1 Nord-Norge seg ut av Russland etter å ha tapt 300 millioner kroner på åtte års engasjement i landet.

