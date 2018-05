Norske regler for eksport til Iran ligger fast 

USAs beslutning om å trekke seg fra atomavtalen med Iran fører ikke til noen endringer i norske eksportregler.

Det opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding onsdag ettermiddag. Det norske regelverket for eksport til Iran er på linje med EUs regelverk.

– Vi har forståelse for at det nå har oppstått usikkerhet blant norske selskaper. Det er i dag for tidlig å si noe konkret om hva president Donald Trumps beslutning om å trekke USA ut av atomavtalen med Iran vil innebære for norsk næringsliv med interesser i Iran, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ifølge Utenriksdepartementet må norske selskaper selv vurdere konsekvensene av sanksjonene som USA nå innfører.

– Interessen for det iranske markedet har vært økende i norsk næringsliv etter at atomavtalen trådte i kraft 16. januar 2016. At norske bedrifter lykkes i utlandet, er viktig for vår egen økonomi. Det er også positivt for utviklingen i Iran at landet har åpnet opp for internasjonalt næringsliv og investeringer, sier Søreide.

– Jeg er bekymret over at Trumps beslutning kan reversere denne utviklingen, sier hun.

