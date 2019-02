Norske Telenor-kunder betaler dobbelt så mye som danske

- Det går ikke an å sammenlikne, mener Telenor-sjefen. Det gjør det absolutt, mener telekomekspert.

Telenor tjener godt på norske mobilkunder. I siste kvartalsrapport framgår det at snitt-omsetning på norske mobilkunder er 323 kroner i måneden. Til sammenlikning gir hver danske kunde 155 kroner i kassa, mens svenskene bidrar med 200 kroner.

Prisene på mobilabonnementer forklarer mye. I Danmark koster et mobilabonnement med fri databruk 300 danske kroner i måneden (390 norske kroner).

En norsk privatkunde må ut med 749 kroner i måneden for et abonnement med 50 GB. En dansk kunde kan betale 250 danske kroner (325 norske kr.) for 60 GB, eller gå for fri bruk til 300 kr. (390 norske kroner).

Et tilsvarende abonnement, altså med fri databruk, eksisterer ikke en gang for norske kunder. Svenske Telenor-abonnenter betaler 449 svenske kroner (418 norske kr.) for 70 GB i måneden, 569 (529 norske kr.) for ubegrenset databruk.

Telenors konsernsjef Sigve Brekke mener de geografiske forskjellene forklarer de ulike prisene:

- Det er ingen land som er geografisk mer komplisert enn Norge. Vi investerer 4,5 milliarder kroner på nettet og sørger for at alle har god mobildekning. Vi har også verdens raskeste nett i Norge og en rekke tilbud som gjør at vi gir noe til kundene som er bra, sier konsernsjef Sigve Brekke til Nettavisen.

- Lønnsomme norske kunder

Tore Aarønæs i Telecom Norge har analysert telekommarkedet i over 20 år. Han kjøper ikke Brekkes forklaring: - Dette har vedvart i mange år. Telenors lønnsomhet i Norge har vært slik så lenge jeg har holdt på som analytiker. Danske Telenor-kunder betaler omtrent eller litt under halvparten av norske for omtrent samme tjeneste, mens svenske kunder betaler 60-70 prosent av norske kunder for sammenlignbart datavolum. Tore Aarønæs - Prisforskjellene kan ikke forsvares med ulike kostnader i infrastruktur. Hvorfor er da norske kunder så mye mer lønnsomme? sier daglig leder Tore Aarønæs i Norsk Telecom.

Ifølge Aarønæs er dekning og kapasitet ikke så ulik i Norge og Sverige, og siden det bor omtrent like mange i Norge og Danmark, bør også prisene være sammenliknbare. Striden står om høye priser og høy lønnomhet i Norge, mener analytikeren.

- Dette er en folkesykdom i Norge. Vi er vant til høye priser og protesterer ikke. Ja, det er litt dyrere på bygge ut i Norge, sier Telenor da, men det er ikke et veldig godt argument, sier Tore Aarønæs.

VIL IKKE SAMMELIGNE: - Du kan ikke sammenlikne på tvers av landegrenser, sier Sigve Brekke, Telenors konsernsjef. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Men Brekke mener likevel situasjonen er annerledes i Sverige og Danmark.

- Danmark for eksempel er et bitte lite land. Der er det mye mindre komplisert å bytte ut infrastrukturen enn i Norge. De investerer på en annen måte. Det er det samme i Sverige. Du kan ikke sammenlikne på tvers av landegrenser, sier Brekke.

- Svært få store norske virksomheter har denne type lønnsomhet på bunnlinjen. Så de må gjerne argumentere med kostnader, men hvorfor er da lønnsomheten så mye større i Norge enn i nabolandene? sier Aarønæs.

- Tøff konkurranse

- Er prisforskjellen et tegn på at konkurransen er hardere i Danmark og Sverige enn i Norge?

- Nei, det vil jeg ikke si. Det er tøff konkurranse i både Norge og Sverige og så er det ultratøff konkurranse i Danmark. Samtidig er det bedre betalingsvilje for de tjenestene vi leverer i Norge enn de tjenestene vi leverer i Sverige og Danmark, sier Brekke.

- Hvorfor det?

- Konkurransen fungerer annereldes, landet er annerledes. Vi er for eksempel forpliktet til å gi alle i Norge en taletjeneste. Det er vi ikke i Sverige.





- Dere har en veldig sterk nummer én-posisjon i Norge, i motsetning til Sverige og Danmark. Gjør det at dere kan ta høyere pris her i landet?

- Det vil jeg ikke si. Vi har tre nettverksoperatører, og enda flere selskaper som tilbyr telefonabonnement. Konkurransen er minst like tøff som i Sverige.

Han mener at pris bare er et av mange grunner til å folk velger telefonabonnement.

- Mer og mer er det også at kunden forventer andre typer tjenester og sømløse tjenester, som at du har nettdekning hele veien fra hjemmet til hytta, glassforsikring på mobil og slike ting, sier Brekke.

- Trenger debatt

Aarønæs etterlyser mer debatt om prisene.

- Det må være lov å spørre seg om den norske telekomregulerignen fungerer tilfredsstillende når norske telekunder betaler vesentlig mer enn i nabolandene.