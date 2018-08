Norske Varner skroter Zlatan-samarbeid

Har tapt over 200 millioner kroner.

Norske Varner, kleskonsernet som står bak kjeder som Dressmann og Carlings, legger ned klesmerket A-Z, samarbeidet med fotballstjernen Zlatan Ibrahimovic.

Det skriver Dagens Industri.

Beslutninger skjer etter at klesmerket har tapt 210 millioner kroner over to år.

Kleskolleksjonen ble først lansert på nett i 11 land i Europa.

– Petter Varner og Zlatan Ibrahimovic er enige om å avslutte samarbeidet om A-Z. Tross en solid vekst i 2017, ble den europeiske satsingen på sportsklær for dyr, skriver Varner-Gruppen i en pressemelding som Dagens Industri gjengir.

Det norske Varner Ibrahimovic-selskapet tapte hele 164 millioner kroner i fjor, ifølge Finansavisen.

