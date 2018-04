Norwegian-aksjonærer med griseflaks får 190 millioner rett i lomma

Om få dager kan griseheldige småaksjonærer, derimot 15.000 nordmenn, kjøpe Norwegian-aksjer med gigantrabatt.

- Ja, det er penger rett i fôret. De har gjort en god deal, de aksjonærene der, sier en glisende Norwegian-sjef Bjørn Kjos til Nettavisen.

Fra 2. mai vil Norwegian selge 1.290.323 nye aksjer til småaksjonærer i en aksjeutvidelse, eller emisjon.

Prisen på aksjene som disse aksjonærene kan kjøpe er 155 kroner aksjen, noe som må sies å være meget gunstig. Fredag kostet en Norwegian-aksje som omsettes fritt på Oslo Børs 302 kroner. Det er altså 147 kroner mer enn det Norwegian selger aksjene for.

Dermed kan de heldige aksjonærene med andre ord kjøpe aksjer til 155 kroner, og i neste øyeblikk gå på børsen og selge de videre til nær dobbel pris. Samlet sett vil Norwegian-aksjonærene kunne tjene rundt 190 millioner kroner på denne uvanlige gode dealen.

15.000 nordmenn

Personene som kan benytte seg av tilbudet er Norwegians småaksjonærer pr 20. mars i år, og representerer rundt 30 prosent av aksjekapitalen.

Ifølge tall fra Aksjenorge på bakgrunn av tall fra VPS, har Norwegian 17.394 aksjonærer pr 31. mars i år. Disse inkluderer 14.824 privatpersoner bosatt i Norge.

- Det er ganske mange. Norwegian er blant de selskapene som har flest private aksjonærer, sier Lene Refvik, daglig leder i Aksjenorge, til Nettavisen.

Hun oppfordrer nå folk til å benytte seg av sjansen til å sikre seg noen lettjente penger.

- Hvis kursene holder seg som nå, så bør man være oppmerksom, og benytte seg av denne muligheten, sier Refvik.

Uvanlig

Bakgrunnen for den uvanlige gode dealen skyldes en kombinasjon av flere uvanlige hendelser.

20. mars varslet Norwegian at de henter inn 1,3 milliarder kroner i en aksjeutvidelse, eller emisjon, rettet mot de største aksjonærene. Prisen var 155 kroner, ti prosent lavere enn aksjekursen på det tidspunktet.

- Dette var en rettet emisjon mot de største aksjonærene, og det ble gitt en rabatt på børskursen på rundt 10 prosent. De aksjonærene som emisjonen det ble rettet mot fulltegnet seg i løpet av to timer, sier styreleder i Norwegian, Bjørn Kise, til Nettavisen.

UTSTEDER AKSJER: Styreleder i Norwegian, Bjørn Kise.

For å likebehandle alle aksjonærene, også de små, lovet selskapet at de skulle gjennomføre nok en emisjon, en reparasjonsemisjon, til samme pris. Slik kunne også de mindre aksjonærene, de som ikke fikk muligheten til å være med i første runde, kjøpe aksjer til den prisen.

Gratis penger

Reparasjonsemisjonen er på 200 millioner kroner, og skal gjennomføres i løpet av mai, rettet mot aksjonærene som eide Norwegian-aksjer pr. 20. mars i år.

Men i mellomtiden har aksjekursen til Norwegian gått fullstendig i været. Torsdag 12. april ble det kjent at flygiganten IAG vurdere å legge inn et bud på flyselskapet. Aksjen steg 73 prosent på to uker.

OPPTUR: Utviklingen i Norwegian-aksjen de siste seks ukene.

Det som først så ut som en fin liten rabatt var blitt en sjelden mulighet til å sikre seg gratis penger i aksjemarkedet.

- Det er hyggelig at vi gjør dette, og fint for våre lojale aksjonær. Dette er en aksje som svinger opp og ned og alle aksjonærer skal behandles likt, så langt vi får det til, sier Kise.

