Norwegian-beiler skal ha hyret bank for finansiering

IAG skal ha hentet inn banken JP Morgan for å finne finansiering til et mulig Norwegian-bud. Det kan beløpe seg til 42 milliarder kroner.

Bloomberg, som først meldte om International Airlines Groups oppkjøp i det norske flyselskapet, siterer den spanske avisa Expansion på meldingen om finansieringen. Det er ikke kjent hvor avisa har informasjonen fra, skriver E24.

Et bud kan ifølge Expansion bli på rundt 4,4 milliarder euro – 42 milliarder norske kroner – inkludert gjeld. Kilder Bloomberg tidligere har snakket med, opplyste at et mulig bud ville være på rundt 23 milliarder kroner.

Nylig kjøpte IAG, som blant eier British Airways, 4,61 prosent av aksjene i Norwegian, og selskapet vurderer å legge inn et formelt bud på hele flyselskapet.

Som følge av dette har Norwegian-aksjen styrket seg hele 76 prosent den siste måneden, hvorav 6 prosent bare i løpet av den første handelen onsdag.

