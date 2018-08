Norwegian-krav ga dårligere betingelser for 531.000 nordmenn

- Vi kan godt forstå at det ble litt dyrt for flyselskapet.

- Det var ikke vi som gjorde det. Dette er flyselskapet. Det er de som bestemmer hvilken reward som legges inn, sier Tine Wollebekk, administrerende direktør i Bank Norwegian, til Nettavisen.

Bank Norwegian reduserte fordelene markant for brukerne sine fra og med 1. august i år.

KUTTER: Bjørn Kjos er storeier i både Bank Norwegian og Norwegian. Flyselskapet eier 16,4 prosent av banken, men sistnevnte er mye mer verdt på børsen.

Dårligere

Blant annet får du bare bonus på 0,5 prosent av kjøpsummen, mot tidligere én prosent, ved bruk over 100.000 kroner i et kalenderår.

Det er dessuten blitt mindre gunstig å kjøpe flybilletter hos Norwegian med kortet. Ved kjøp av Flex-billetter halveres blant annet opptjeningen fra 20 til 10 prosent.

Du får dessuten ikke opptjening ved kjøp hos andre flyselskap.

- Naturlig å evaluere

- I takt med at fordelsprogrammet vårt vokser internasjonalt er det naturlig å evaluere hvordan man tjener CashPoints. Opptjening gjennom bruk av Bank Norwegians kredittkort er fortsatt den enkleste måten å samle CashPoints i tillegg til å fly med oss, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian Air Shuttle til Nettavisen.

KOMMUNIKASJONSSJEF. Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Wollebekk sier at hun har forståelse for kuttet.

- Vi kan godt forstå at det ble litt dyrt for flyselskapet, men vi mener fortsatt at vi har det mest attraktive kortet på markedet. Vi har blant annet ingen årsgebyr og ingen gebyr ved utenlandskuttak, sier hun.

531.000 kunder

Norwegian-kortet er et av Norges aller mest populære med hele 531.000 kunder, et popularitet som kan forklares gjennom gode betingelser, spesielt når man er på reise og gjennom Norwegian.

Norwegian er den største eieren i Bank Norwegian gjennom en aksjepost på 16,4 prosent i eierselskapet det børsnoterte eierselskapet Norwegian Finans Holding. På børsen er imidlertid verdien av banken forlengst forbigått flyselskapet og er nå over dobbelt så mye verdt.

Wollebekk viser til at bare ti prosent av kundene deres handler for over 100.000 kroner i året, og mener dermed at de dårligere betingelsene ikke er dramatiske.

- Vi har ikke fått noe sterke reaksjoner etter at vi kuttet i fordelene. Tvert imot sa folk at dette var å forvente, sier Bank Norwegian-sjefen.

- Det var for bra?

- Ja, det var nok det, hehe.

- Tror du konkurrentene kan få blod på tann nå som dere får dårligere betingelser?



- Man skal aldri bære bråkjekk, men jeg synes vi fortsatt er veldig attraktive. Vi har 300.000 transaksjoner og 1.000 ny kunder om dagen, så vi har en god utvikling, sier Wollebekk.

Årets kredittkort

Anders Fagereng, ansvarlig redaktør i finansportalen Dinero, synes det er kjedelig at Bank Norwegian kuttet fordelene, selv om det er først og fremst de som bruker kortet mye som får dårligere betingelser.

- Jeg er selv en avansert bruker og synes det var kjedelig. Det er jo negativt at man ikke tjener bonuspoeng like fort lenger, sier han til Nettavisen.

Dinero har gitt Norwegian-kortet terningkast seks i en test fra mai i år, altså før betingelsene ble endret. Kortet ble dessuten utpekt til årets kredittkort.

Fagereng tror det blir interessant å se hva konkurrentene kan gjøre.

- Relativt sett er ikke Bank Norwegian like bra lenger, så man bør følge med på konkurrenten. Blant annet vil det nye kortet til Monobank utfordre godt, sier Fagereng.

Monobanks nye kredittkort gir cashback på en prosent uavhengig av hvor mye bruker i løpet av året, og hele 1,5 prosent i utlandet. Til gjengjeld er det en avgift på 29 kroner i måneden på kortet, mens Norwegian-kortet er gratis.

