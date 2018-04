Norwegian kutter langdistanseruter

Dropper flyruter fra Skottland og Irland til USA.

Norwegian kutter tre ruter fra i Irland og Skottland til vinteren. Alle tre ble lansert så sent som i fjor.

Rutene det gjelder går til Providence i New England fra Cork og Shannon i Irland, og Edinburgh i Skottland.

Norwegian bekrefter at rutene kuttes fra november i år, men kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen understreker at dette er en sesongjustering, og ikke uvanlig.

- Vi sesongtilpasser rutetilbudet hele tiden. Vi har fløyet et sesong og etterspørselen ikke er god nok om vinteren, men målet er at vi skal komme tilbake til neste år, sier han til Nettavisen.

Øker til New York

Han påpeker samtidig at Norwegian samtidig øker avgangene fra Dublin til New York til to om dagen.

- Vi kan ikke opprettholde ruter som ikke er lønnsomme i lavsesong. Det er ikke så mange som vil dra til Providence om vinteren som om sommeren. New York er annerledes. Der er det ganske jevn god etterspørsel hele året, sier han.

Flyplassoperatøren DAA som driver de to irske flyplassene er imidlertid svært skuffet over beslutningen. Irish Times skriver at flyplassledelsen skal ha gjort alt de kunne for å få Norwegian til å opprettholde rutene, men altså uten suksess.

- Vanskelig

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair mener dette viser utfordringene ved å legge langdistanserutene ved områder med relativt tynt befolkningsgrunnlag.

- Kostnadene ved å fly langt er mye større per rute enn på kortdistanse. Det gjør at du har mindre fleksibilitet. Du kan ikke selge billetter til én euro slik for eksempel Ryanair gjør på sine ruter i Europa, sier han til Nettavisen.

Han mener det derfor er nødvendig å gjøre slik Norwegian nå gjør, og kutter ut ruter så fort se ser at de ikke er lønnsomme.

- Lavprisselskaper på langdistanse må være raske på å endre rutenettet basert på booking og lønnsomhet for å sørge for at de ikke gå på for store tap. Hvis ikke får de virkelig store problemer, sier han.

