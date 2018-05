Norwegian raser på børs etter oppkjøpsmelding

British Airways-eier fikk blant avslag fra Norwegian-styret.

Saken oppdateres.

Norwegian-aksjen faller kraftig på børsen og er ned 11 prosent etter at det ble klart at IAGs forsøk på å kjøpe Norwegian er gått i vasken.

British Airways-eier IAG meldte fredag at de ikke ble enige med Norwegian-styret om kjøp av selskapet, ifølge presentasjonsmaterialet til IAG i sammenheng med selskapets kvartalsrapport fredag.

Les også: Flyanalytiker: - For kundene er dette det beste som kunne skje

IAG skriver videre at de nå vurderer sine alternativer.

Blant avslag

Norwegian bekrefter i en separat børsmelding at de har fått to tilbud fra IAG om kjøp av 100 prosent av aksjene i selskapet, men avviste begge da styret mente budene ikke reflekterte verdien i selskapet.

«Forslagene ble vurdert sammen med Norwegians finansielle og juridiske rådgivere, og ble enstemmig avvist basert på at de undervurderte Norwegian og Norwegians utsikter», skriver selskapet i en børsmelding.

Styret skriver at de vil konsentere seg om å levere på Norwegians strategi, til fordel for alle aksjonærer i Norwegian.

IAG kunngjorde i forrige måned at de vurderer et bud på Norwegian og at de i den sammenheng hadde kjøpt en aksjeandel på 4,6 prosent i selskapet.

Les også: Norwegian tar av på børsen på oppkjøpsmelding

Opptur

Norwegian-aksjen har steget kraftig den siste tiden, drevet av disse nyhetene.

Det har imidlertid hersket stor usikkerhet rundt konsernsjef Bjørn Kjos og styreleder Bjørn Kises vilje til å selge. De to sitter på den klart største eierposten i selskapet, og spesielt Kjos har flere ganger gjort det klart at Norwegian ikke er til salg.

Les også: Kjos sier han ikke har vurdert Norwegian-salg

Fortsetter Norwegian-aksjen å falle, vil det også spøke for superprofitten til de 15.000 norske småaksjonærene i Norwegian, som hadde rett til å kjøpe aksjer til 155 kroner i en emisjon denne måneden.

Les også: Norwegian-aksjonærer med griseflaks får 190 millioner rett i lomma

Mest sett siste uken