Norwegian-topper kan tjene 4 milliarder på salg av selskapet

Bjørn Kjos og Bjørn Kise kan innkassere rundt 4 milliarder kroner hver om flygiganten IAG legger inn bud på Norwegian, ifølge analysesjef i Sparebank 1 Markets.

Torsdag kjøpte International Airlines Group (IAG), som blant annet eier British Airways, 4,61 prosent av aksjene i Norwegian. IAG vurderer om de skal legge inn et formelt bud på hele flyselskapet.

Analysesjef Lars-Daniel Westby Sparebank 1 Markets skriver i en oppdatering til sine kunder at IAG kan by opp mot 340 kroner per aksje for Norwegian, ifølge Dagens Næringsliv.

Et slikt bud gir eierne 15,4 milliarder kroner. Konsernsjef Bjørn Kjos og styreleder Bjørn Kise, som eier cirka en firedel av Norwegian gjennom HBK Invest as, kan dermed innkassere rundt fire milliarder kroner, gitt et bud på 340 kroner per aksje.

Les også:

Oslo Børs fløy høyt på Norwegian-rykter

Kjempesmell for George Soros - jubel for Kjos

Flyanalytiker: - For kundene er dette det beste som kunne skje

Norwegian sier de ikke har vært i dialog med IAG om saken. Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik sier til avisen at de ikke skal gjøre noe akkurat nå.

– Vi har registeret at de har kjøpt denne aksjeposten og så får vi se, sier hun.

Norwegian-aksjen gjorde et kraftig byks etter at nyheten ble kjent. På det høyeste var kursen oppe i 264 kroner aksjen.

Kjos har vært på reise i USA denne uken og ikke kommentert interessen fra IAG.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken Pepperkakehus til salgs