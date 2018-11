NRK: Einar Aas unngår personlig konkurs

Etter mange uker med forhandlinger har mellom Einar Aas og 166 kreditorer har de nå kommet til enighet, skriver NRK torsdag.

Kraftspekulant Einar Aas og kreditorene kommet frem til en avtale som innebærer at Aas unngår personlig konkurs. Ifølge DN vil Aas beholde huset sitt i Grimstad, samt bilen og en båt mens det meste annet blir solgt.

– Avtalen tilrettelegger en prosess for salg av en stor del av Einar Aas eiendeler (hovedsakelig aksjer, eiendommer og en del kunst) og bestemmer hvordan provenyet fra salget skal fordeles mellom Aas og kreditorene, skriver Aas' advokat Marius Gisvold i en e-post til NRK.

Etter mange uker med forhandlinger skal den siste underskriften skal ha kommet på plass torsdag kveld. Avtalen innebærer blant annet at Aas ikke retter krav mot Nasdaq med bakgrunn i hvordan kraftkontraktene ble tvangssolgt, og hvilken pris som ble oppnådd, skriver NRK.

Det var i september at Aas opplyste at han var satt under administrasjon av Nasdaq-børsen, og at han trolig var personlig konkurs etter milliardtapet. Kraftspekulanten hadde da satset på at forskjellen mellom norske og tyske kraftpriser skulle bli mindre, mens det som skjedde var at den ble større.

Aas kunne dermed ikke lenger stille sikkerhet for sine posisjoner, hvilket endte i at Nasdaq tvangssolgte hans portefølje i kraftmarkedet.

