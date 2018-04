NRK-konkurrenter skeptiske til rapport fra Medietilsynet

Konkurrentene er langt fra overbevist om at NRK ikke bidrar til leserflukt fra avisene, slik Medietilsynet påstår.

– NRK er en hellig ku i norsk offentlig debatt, sier Schibsted-redaktør Einar Hålien i Schibsted til Klassekampen.

Hålien sier Schibsted nå skal gå nøye gjennom rapporten fra Medietilsynet. Men han varsler allerede at han har flere ankepunkter.

I rapporten konkluderes det med at NRK ikke utgjør en konkurransemessig trussel mot kommersielle mediehus. Statskanalen bidrar tvert imot positivt til mediemangfoldet, heter det i rapporten Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, overleverte til kulturminister Trine Skei Grande (V) tirsdag.

Fester ikke lit

Nettavisens sjefredaktør og administrerende direktør Gunnar Stavrum, er også kritisk.

– Vannet renner ikke oppover selv om fire medieforskere sier det, sier han.

Han fester ingen lit til konklusjonen om at NRK ikke bidrar til å svekke de kommersielle medienes overlevelsesmuligheter.

– Forskernes konklusjon er åpenbart feil, noe som også framgår av underlagsmaterialet for rapporten, påpeker Stavrum.

Heller ikke i Dagbladet møtes rapporten med entusiasme.

– Vi må ta innover oss at NRK blir frifunnet på alle områder, også det digitale. Hvis dette blir stående, får de carte blanche til å fortsette som før, sier sjefredaktør og administrerende direktør John Arne Markussen i Dagbladet til Aftenposten.

Taper annonseinntekter

Bakgrunnen for de kommersielle medienes bekymringer, er at NRKs lisensinntekter øker hvert år, samtidig som de andre mediehusene taper annonseinntekter i konkurranse med Facebook og Google.

– At vi mister en leser til NRK gjør at vi får mindre annonsevarelager å selge til våre annonsører. I neste omgang fører dette til at globale aktører som Facebook og Google tar en enda større andel av det norske annonsemarkedet, sier Stavrum.

Einar Hålien sier til Aftenposten at NRK selvsagt må være til stede digitalt.

– Men må de være så like oss? Jeg er usikker på om de må være så offensive når det gjelder tekstbasert, avislignende innhold, sier han.

