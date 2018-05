NRK-streik tirsdag hvis meklingen ikke fører fram 

Over 2.300 ansatte i NRK står klare til å gå ut i streik dersom det ikke blir enighet om årets lønnsoppgjør. Meklingsfristen går ut ved midnatt.

Norsk Journalistlag (NJ) står klar til å ta ut hele 1.700 redaksjonelt ansatte, først og fremst journalister, i streik hvis det ikke blir oppnådd enighet om årets lønnsoppgjør. I tillegg har LO Stat varslet streikeuttak for 614 av sine medlemmer i NRK hvis ikke forhandlingsmotparten, Spekter, kommer med et tilbud som er vesentlig bedre enn det som lå på bordet idet meklingen tok til mandag formiddag.

Fristen for å komme til enighet går ut ved midnatt natt til tirsdag, men det er ikke uvanlig at slike meklinger pågår i flere timer på overtid hvis partene fortsatt har noe å snakke sammen om, og meklingsmannen ser muligheter for enighet selv om fristen er passert.

– Vi er forberedt å finne en løsning under meklingen, det er det vi jobber for. Samtidig har vi forberedt oss på å ta ut medlemmene våre i en konflikt. Vi må være klare til begge deler, sa NJ-leder Hege Iren Frantzen til Kampanje idet hun var på vei inn til Riksmekleren.

I tillegg til økt lønn, krever NJ lønnsmessig likebehandling av tilkallingsvikarer, samt at NRK følger opp sine ansatte og sørger for oppdatert kompetanse.

En NRK-streik vil trolig få store og umiddelbare konsekvenser. Direktesendt radio og TV, nyhetssendingene, nyhetsdekningen og strømming av innhold på nett er blant tjenestene som kommer til å bli rammet.

Streiken kan i tillegg potensielt ramme 17. mai-dekningen til NRK.

(©NTB)

Mest sett siste uken