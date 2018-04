Null påmeldte til høring om Statoils navnebytte 

Statoils navnebytte bør utsettes til Stortinget har drøftet saken, mener Ap og Sp. Men ingen var påmeldt til torsdagens komitéhøring i saken.

Dermed tyder alt på at det blir en kort seanse i energi- og miljøkomiteen senere torsdag. Det er satt av ti minutter til en redegjørelse fra olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), og 20 minutter til spørsmål fra komiteen.

I midten av mars ble det kjent at Statoil ønsker å bytte navn til Equinor.

Den mildt sagt magre oppslutningen om høringen viser at de fleste er enig i at navnebyttet ikke er en sak for Stortinget, ifølge komiteens andre nestleder Tina Bru (H).

– Man kan mene hva man vil om Statoils nye navn. Men at Stortinget skal bestemme om det er et godt eller dårlig navn, er en ugrei måte å drive statlig eierskap på med et børsnotert selskap, sier hun til NTB.

Senterpartiets Marit Arnstad og Arbeiderpartiets Espen Barth Eide la nylig fram forslaget om at navnebyttet bør utsettes inntil «saken er redegjort for og drøftet i Stortinget».

– Jeg kan minne om at Arbeiderpartiet tidligere har vært opptatt av å beholde Statoil-navnet. Høyre har lenge hatt et ønske om å fjerne «stat» fra Statoil, sa Støre til Dagens Næringsliv i mars.

Bru skulle ønsket seg at Ap var mer opptatt av å skape en mer konkurransedyktig oljenæring.

– Det er det som er viktig, ikke hva selskapet ønsker å hete, og at Ap ikke liker det navnet, sier hun.

