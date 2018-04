Ny bestenotering på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs dro til med all time high onsdag og endte på 849,31 poeng etter å ha steget 1,38 prosent.

Forrige bestenotering for hovedindeksen var i slutten av januar i år, ifølge E24.

Flere enkeltaksjer steg til dels kraftig. Statoil la på seg 1,92 prosent, mens Norwegian endte opp hele 5,97 prosent etter at det ble meldt at IAG har bedt JP Morgan om å skaffe finansiering til et oppkjøp.

Redningsplan

Norsk Hydro steg 4,45 prosent til 54 kroner og fortsatte dermed oppgangen i takt med aluminiumsprisene.

Deretter fulgte Marine Harvest og Subsea 7 som de mest omsatte aksjene med en stigning på henholdsvis 0,72 og 3,39 prosent.

Seadrill steg suverent mest på hovedindeksen og endte opp med hele 15,34 prosent etter at det er klart at en amerikansk domstol har godkjent selskapets redningsplan.

Oljeprisen stiger

Dagens Næringsliv skriver at Storebrand var blant aksjene som tynget børsen onsdag. Aksjen falt 0,56 prosent, og Nordea Markets spår et noe skuffende kvartalsresultat.

På de toneangivende børsene i Europa gikk CAC 40 i Paris opp med 0,32 prosent, DAX 30 i Frankfurt sank med 0,18 prosent og FTSE 100 i London steg med 1,22 prosent.

Oljeprisen steg gjennom dagen, og utpå ettermiddagen kostet et fat nordsjøolje 72,82 dollar, en oppgang på 1,57 prosent. Amerikansk lettolje kostet 67,87 dollar fatet onsdag ettermiddag, en oppgang på 1,22 prosent.

