Ny dagligvarekjede prøver seg i Norge

Investorer vil bringe britisk dagligvarekjede til Norge før sommeren.

Dagligvarekjeden Iceland Foods, mest kjent for frossenvarer i Storbritannia, er klare til å rykke inn på det norske markedet, skriver Dagens Næringsliv.

Planen er å åpne de første butikkene i Østlandsområdet før sommeren.

Tidligere Coop-topp og Nortura-sjef Geir Olav Opheim er en del av grupperingen som har sikret seg rettighetene til å lansere Iceland i Norge.

Begynner med to butikker

- I første omgang åpner vi to for å lære det norske markedet å kjenne. Vi fininnstiller hvilke produkter vi skal ha og får systemet og verdikjeden opp og går. Men vi må ha flere enn to butikker hvis dette skal gå bra, sier Opheim til Dagens Næringsliv.

Slik markedsfører britiske Iceland seg på sin hjemmeside.

Det norske dagligvaremarkedet er i dag dominert av tre store aktører; Norgesgruppen, Coop og Rema 1000. Den største, Norgesgruppen, har en markedsandel på 43 prosent (2017). Bunnpris på fjerdeplass har en beskjeden andel på 3 prosent. To utenlandske dagligvarekjeder - Lidl og Ica - har gjort et tappert forsøk på å trenge inn på det norske markedet, men gitt opp. Ica ble kjøpt opp av Coop. Denne forhistorien skremmer åpenbart ikke investorene som står bak den norske satsingen på Iceland.

900 butikker i Storbritannia

Iceland Foods har over 900 butikker rundt om i Storbritannia og ytterligere 40 som drives som franchisebedrifter rundt om i Europa. Den første Iceland-butikken ble åpnet av Malcolm Walker i Oswestry i Shropshire i West-Midlands i England i 1970, ifølge iceland.co.uk.

