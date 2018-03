Ny milliardavtale for Kongsberg Gruppen kan gi 15.000 norske årsverk

Historisk avtale kan være verdt 15 milliarder kroner.

Kongsberg Gruppen har inngått en samarbeidsavtale i Qatar om langsiktige teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og digitalisering. Det skriver førstnevnte i en pressemelding.

Det første programmet i forbindelse med samarbeidet vil bli leveranse av kommunikasjon, digitalisering og tårnløsninger for militære kjøretøyer, et program med et potensial i størrelsesorden på 15 milliarder kroner over de neste åtte årene.

Programmet vil bli det største i Kongsberg Gruppens historie og medfører 15.000 norske årsverk og involvere over 170 norske underleverandører.

Starter selskap sammen med myndighetene



Våpengiganten har sammen med Qatars myndigheter etablert et eget selskap for teknologiutviklingsprogrammer. Selskapet, BK Systems, vil ha hovedkontor i Qatar Science & Technology Park og administrerende direktør fra Kongsberg Gruppen.

- BK Systems blir et viktig selskap for utviklingen av teknologi og løsninger innen forsvar, digitalisering og maritim industri i Qatar, og etableringen av dette samarbeidet viser at norsk høyteknologiindustri er verdensledende og etterspurt. Vi ser betydelige muligheter og potensial for norsk industri og teknologiutvikling med denne etableringen, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

OMFATTENDE: Kongsberg Gruppen skal levere tårnløsninger, og digitaliserings- og kommunikasjonsløsninger til 490 pansrede kjøretøyer.



Det var altså tirsdag Qatars myndigheter kunngjorde selskapene som skal levere til landets kommende kjøretøysprogram som går over de neste åtte årene.

Spretter opp på børsen



Kongsberg Gruppen skal levere tårnløsninger, og digitaliserings- og kommunikasjonsløsninger til 490 pansrede kjøretøyer levert av franske Nexter.

Den videre prosessen vil nå være detaljering og sluttforhandlinger før endelig kontrakt inngås for programmet.

– Kjøretøysprogrammet vil bli Kongsberg Gruppens største enkeltavtale noensinne og medfører omfattende norsk verdiskapning og høyteknologiske arbeidsplasser i mange år fremover, fortsetter Håøy.

Kongsberg Gruppen har 7.000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner. Den norske stat eier halvparten av selskapet.

Handelen av aksjen i Kongsberg Gruppen ble stoppet i påvente av den store nyheten, men er nå i gang igjen.

I skrivende stund stiger selskapet sju prosent på Oslo Børs.

