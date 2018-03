Norwegian skal ta betalt for å la folk gå først om bord.

Betaler du rundt en femtilapp ekstra kan du få gå inn i flyet som en av de første.

Flyselskapet Norwegian har innført den nye avgiften ved flyplassene i Molde, Haugesund, Kristiansand og Ålesund, skriver flysmart24.no.

Hvis det her viser seg å være marked for en slik avgift, sier Norwegian at den kan bli utvidet til å gjelde hele rutenettet deres.

Fra før kan Norwegian-passasjerer betale ekstra for å velge sete på forhånd, for bagasje og gebyr for bruk av kredittkort eller ved endring av billetten.

Den nye ordningen, som kalles priority boarding, koster fem euro, altså i underkant av 50 kroner, per passasjer.

- Nå skal vi teste det ut på utvalgte flyplasser, og hvis det er vellykket vil vi se en gradvis utrulling, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen til flysmart24.no.

Flyselskapet Ryanair har i flere år tilbudt priority boradring mot en avgift til sine reisende.

Danske Check-in.dk skriver den nye betalingsordningen kommer som en følge av Norwegian har behov for å forbedre inntjeningen, etter at de for kort tid siden varslet et underskudd på 2,6 milliarder, skriver flysmart24.no.

