Ny rekord på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg torsdag med 1,02 prosent. Indeksen endte på 825,90 poeng, noe som er den høyeste sluttnoteringen noensinne.

Dermed fortsetter årets børsoppgang. Tirsdag og onsdag denne uken steg hovedindeksen med henholdsvis 0,1 og 0,29 prosent.

Omsetningen torsdag endte på drøyt 4,6 milliarder kroner. Mest omsatt var Statoil, som steg med 1,39 prosent. DNB og Telenor fulgte deretter med en vekst på henholdsvis 3,06 og 0,65 prosent. Norsk Hydro gikk opp med 0,13 prosent, mens Marine Harvest hadde en oppgang på 1,99 prosent.

Petroleum Geo-Services gikk opp med hele 16,35 prosent. Yara International (-0,24 prosent) og Orkla (-1,28 prosent) var de to eneste selskapene blant topp ti på omsetningslista som falt i verdi.

Også på de største børsene ute i Europa ble det en bra handelsdag. DAX 30 i Frankfurt gikk opp med 1,58 prosent, FTSE 100 i London steg med 0,33 prosent, mens CAC 40 i Paris gikk opp med 1,71 prosent.

I USA passerte Dow Jones for første gang 25.000 poeng etter kun noen minutters handel torsdag ettermiddag. Den nye rekorden ble satt bare fem uker etter at indeksen passerte 24.000 poeng for første gang.

Torsdag formiddag lå oljeprisene på sitt høyeste nivå siden 2014, og prisen på nordsjøolje passerte 68 dollar fatet. Ifølge kapitalforvalter Alfred Berg skyldes oppgangen i oljeprisene delvis den politiske uroen i Iran.

Torsdag ettermiddag sank prisen på nordsjøolje tilbake til under 68-streken, og ved 17-tiden ble et fat omsatt for 67,8 dollar. På samme tidspunkt ble amerikansk lettolje omsatt for 61,70 dollar fatet.

Mest sett siste uken