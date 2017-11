Ny Uber-kopi i gang i Oslo

En ny skyssformidler har startet i Oslo og tilbyr den samme tjenesten som den Uber har lagt ned i hovedstaden.

– Vi er akkurat etablert, men tjenesten er i gang og fungerer. Vi har allerede 110 sjåfører. De aller fleste er Uber-sjåfører som har hoppet over til oss, sier Oslo-mannen Emil Aways til VG.

25-åringen har startet Ride.am. Han sier til avisen at han benyttet anledningen da Uber satte sin tjeneste UberPOP på pause.

– Vi mener så sterkt at markedene ikke må reguleres at noen av oss vurderer å danne et politisk parti. Vi avventer hva regjeringen vil gjøre med delingsøkonomi-selskapene og regner med at de ser at de ikke kan forby fremtiden, sier Aways.

Politiinspektør Ole Rasmus Knudsen ved påtaleavsnittet for økonomi og spesiallovgivning ved Oslo politidistrikt sier han ikke tror noen Ride-sjåfører er tatt ennå.

– Vi mener denne type virksomhet er ulovlig pirattaxivirksomhet ut fra dagens lovverk og vil stanse sjåfører og lederne som organiserer slik virksomhet og bøtelegge og eventuelt sikte dem, sier han.

Mest sett siste uken