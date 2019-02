Ny undersøkelse: Slik får du billigst strøm

NVE har beregnet strømkostnadene for vanlige folk. Nå avslører de hvordan du får billigst strøm.

De siste ukene har norske husholdninger fått sjokknivåer på strøm, med spotpriser godt over 80 øre per kilowattime. Det nærmer seg dobbelt av normal strømpris.

Mange nordmenn klør seg i hodet etter løsninger for å få lavere strømregning. Nå er det kommet en helt fersk undersøkelse fra myndighetene.

Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) har gått gjennom ti år med strømforbruk i norske husholdninger.

De konkluderer tindrende klart:

– Over tid har spotprisavtaler gitt lavest strømkostnad, sier Ove Flataker som er direktør i direktoratet som har ansvar for å regulere strømmarkedet.

I snitt har spotprisavtaler gitt åtte prosent lavere strømkostnad enn ettårige fastpriskontrakter. Beregningen inkluderer nettleie.

Les mer: Dyrere strøm enn noensinne - eksporttopp i kraftbransjen

De siste tre årene har det imidlertid skjedd noe.

Ifølge NVEs tall har de tre siste årene vært lukrative for dem med fastprisavtale. Deres beregninger viser at husholdningene med ettårig fastprisavtale fikk den laveste strømkostnaden.

Nettavisen har skrevet en rekke artikler den senere tiden om den eksplosive økningen i strømprisen for vanlig folk. Det har fått sterke reaksjoner. NVE bekrefter at det var et ekstremt år i fjor.

Les mer: 10 tips: Slik sparer du strøm helt gratis

Ekstremt år

I den rykende ferske rapporten fra direktoratet, sier de at det har ekstreme variasjoner i løpet av året.

– 2018 ble et år med ekstrem variasjon i tilsig og nedbør. Fra en rekordtørr sommer gikk vi rett inn i en høst med historisk mye nedbør, skriver de i rapporten.

Norsk kraftproduksjon endte opp med en sterk nedgang på 3 TWh sammenlignet med fjoråret.

Snittprisen for i fjor ble 42 øre per kilowattime. Det er det høyeste kraftprisnivået siden 2010, og utgjør en årlig økning på 35 prosent fra 2017.

Les mer: Slik reduserer du strømregningen

I beregningene til NVE er det lagt til grunn et gjennomsnittlig forbruk på 20.000 kWh i året, for alle år. Et lavere forbruk vil naturlig nok gi lavere strømregning.

Ti beste strømtips

Nettavisen har brukt beregninger og snakket med eksperter for å finne de aller beste tipsene for å få ned strømregningen.