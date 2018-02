Nyboligsalget falt kraftig

Nyboligsalget falt med 33 prosent i januar, mens igangsetting falt 37 prosent.

- Januar ble en svært dårlig måned både når det gjelder salg og igangsetting, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, i en pressemelding.

Salget lå i januar i år 33 prosent under under 2017, mens igangsettingen lå 37 prosent under.

- Det er bare i 2014 vi har registrert en dårligere start på året siden denne målingen startet i 2010, fortsetter Jæger.

Jæger sier at det eneste lyspunktet er at eneboligsalget ligger 17 prosent over januar i fjor. Til gjengjeld er salget av småhus 38 prosent bak fjoråret, mens leiligheter er hele 51 prosent bak fjoråret.

Boligmarkedet er fortsatt svakt i Norge, og tall fra Eiendom Norge, publisert i forrige uke, viste at selv om det var en prisoppgang i januar, var det det svakeste januarmåneden på ti år.

