Nye katastrofetall for radio: - Tragisk

Folk fortsetter å flykte fra radio.

Lytterflukten fra radiokanalene fortsetter for fullt.

Nye tall fra Kantar TNS viser at lyttertallene fortsetter å falle videre fra allerede historisk dårlige tall.

For mens det i uke 28 for første gang ble registrert at under halvparten av befolkningen på noe tidspunkt lyttet til radio, fortsatte tallet andelen å falle fra 48,5 til 48,2 prosent.

- Tragisk. Her går det fortsatt i utforbakke for radiokanalene, sier medierådgiver Arne-Inge Christophersen til Nettavisen.

Spesielt ille var det for NRK som for første gang kan konstatere at færre enn 1,5 millioner lyttere hørte på deres store assortment av kanaler.

Gir DAB-overgangen skylden

Christophersen er overbevist om at det er DAB-overgangen som er årsaken til fallet for kanalene.

- Men de lave tallene nå kommer fra noen av de flotteste sommerukene vi har hatt noen gang?

- De har hatt like fint vær i Sverige og Finland, og der ligger radiolyttingen betydelig høyere. Poenget er at folk ikke har DAB-apparatet med seg. Før hadde folk mange radioer, nå er det veldig få som har flere DAB-radioer - spesielt bærbare.

- Det folk gjør er å lage spillelister på Spotify, fremfor å bruke datatrafikk for å høre på radio på mobilen. Vi kan ikke skylde på været, mener han.

Han er oppgitt over at de dårlige tallene blir bagatellisert.

- Jeg noterer meg atat kulturminister Trine Skei Grande uttaler til Kampanje at hun ikke er bekymret for lyttertallen, og at slukkingen av FM nettet bare er en av årsakene. Hvilke andre åpenbare årsaker har hun da? Nå må snart politikerne våkne, konkluderer Christophersen - som i en årrekke var styreleder i mediebyråenes interesseorganisasjon MIO.

