Nye tall: Folk bruker Facebook mer passivt enn tidligere

Vi legger ut og bidrar mye mindre enn tidligere.

Onsdag la svenske IIS (Internettstiftelsen i Sverige) frem nye tall om «Svenskar och internet», og den viser en ganske spesiell trend:

Ifølge undersøkelsen er det litt flere svensk som bruker både sosiale medier generelt, og Facebook spesielt, daglig enn tidligere, men bruken av Facebook har endret seg i betydelig grad.

Facebook vokser i antall brukere, men mindre enn mange av konkurrentene.

Vi bidrar mindre

Det viser seg nemlig at vi i mye mindre grad aktivt går inn for å bidra på det sosiale nettverket enn tidligere. Andelen som oppgir at de deltar i grupper, laster opp bilder, deler andres innlegg, skriver egne innlegg, deltar på arrangementer og skaper arrangementer faller alle som en.

Spesielt er det oppsiktsvekkende at andelen som sier de skriver egne innlegg har falt fra 49 til 38 prosent på ett år.

Ifølge undersøkelsen er det først og fremst Messenger-aktiviteten som holder Facebook-bruken i gang.

- Utover Messenger reduseres alle andre typer aktiviteter på Facebook. Det å skrive egne innlegg har blitt redusert med 9 prosentpoeng. Det tyder på at aktivitetsnivået på Facebook har blitt redusert, står det i rapporten.

Redusert interesse blant unge

Undersøkelsen viser også at interessen blant unge er fallende, mens det i stor grad er de eldre som sørger for at aktiviteten holder seg oppe.

