Nytt utviklingsprosjekt ved Slottet

Bertel O. Steen Eiendom AS og Aspelin Ramm Eiendom AS foreslår «oppgradering og transformasjon av et særdeles sentralt og viktig område i Oslo sentrum».

– Dette er et kvartal med utviklingspotensial. Omgivelsene er preget av historie, ulike stilarter og mange forskjellige funksjoner, rundt dette som en gang i tiden var bilverksted og -forretning. Her må man ty til «kirurgiske snitt» for å gjøre noe som er bra for området, sier Sverre Landmark, direktør Samfunn og plan i Aspelin Ramm Eiendom.

Prosjektet er knyttet til del av kvartalet langs Parkveien i forlengelse av hjørnet Hegdehaugsveien og Parkveien, tilstøtende krysset Wergelandsveien og Parkveien. Planområdet omfatter eiendommene Parkveien 27-31, Uranienborgveien 5, samt at deler av tilstøtende eiendommer er under vurdering.

– Vi har fått utarbeidet fem forslag fra fem arkitekter. I stedet for å ta avgjørelsen i et lukket rom, har vi nå invitert nabolaget til å se på forslagene. Vi har en ambisjon om å skape involvering i tidligfase på en ny måte, sier Landmark om prosjektet, som Aspelin Ramm Eiendom og Bertel O. Steen Eiendom står bak på 50/50-basis.

Programmet for funksjoner i kvartalet er foreløpig nokså åpent, og dette er noe av det nabolaget inviteres til å komme med innspill til. Hovedformålet er foreløpig vurdert med hovedvekt på boliger og sentrumsformål.

– Forslaget innebærer oppgradering og transformasjon av et særdeles sentralt og viktig område i Oslo sentrum. Arkitektene er invitert til å utarbeide et skisseprosjekt for området som viser en mulig utvikling av eiendommene. Skisseprosjektet skal hensynta de fredede bygningene og vektlegge den verneverdige bebyggelsen, samt fortette bebyggelsen i randsonen av området, uttaler Landmark om bakgrunnen for og hensikten med prosjektet.

Sammen vil utviklingspartnerne transformere et urbant område og samtidig ivareta store deler av et historisk bygningsmiljø.

– Sammen med Aspelin Ramm har vi ambisjoner om å skape et godt prosjekt som er nyskapende, samtidig som det viser respekt for dette sentrale området i byen, uttaler markedsdirektør Thomas Howard i Bertel O. Steen Eiendom.

I tråd med intensjonene i overordnede planer foreslås høyere utnyttelse av området. Planarbeidet skal samordnes med Byantikvarens pågående arbeid med en overordnet plan for området, og forslagsstillerne opplyser at slik dialog er innledet.

