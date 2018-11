Obos-prisene faller for andre måned på rad

For andre måned på rad faller prisene på brukte Obos-leiligheter i Oslo, men hittil i år har prisene likevel steget med 8 prosent.

I oktober var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 60.525 kroner. Kvadratmeterprisen er 1,4 prosent lavere enn i september, og 4 prosent høyere enn i oktober 2017.

− Starten på året var sterkere enn forventet. Nå har markedet fått en liten korreksjon. Renteøkningene og et stort tilbud har påvirket boligkjøpernes betalingsvilje, men den store omsetningen viser at kjøperne ikke har satt seg på gjerdet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger 53.186 kroner i oktober. Dette er 1,6 prosent lavere enn i september, og 3,2 prosent høyere enn i oktober 2017.

− Oktober har tradisjonelt vært en litt svak måned. Obos-prisene har i gjennomsnitt falt med 0,2 prosent i oktober i perioden 2004 til 2017, men med veldig store variasjoner, sier Siraj.

I oktober ble det foretatt 863 eierskifter i Obos-tilknyttede boliger mot 754 i september og 759 i oktober 2017.

Tabellen viser bydelspriser for oktober 2018 med Sagene, St. Hanshaugen og Frogner på topp.

