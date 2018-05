Obos-prisene kraftig opp i april

Obos-prisene steg kraftig i april og opp 1,8 prosent i Oslo.

OBOS-prisene fortsetter å stige og er nå opp for fjerde måned på rad.

I april var kostet en brukt OBOS-tilknyttet bolig 59.734 kroner i gjennomsnitt i Oslo-området.

Kvadratmeterprisen er 1,8 prosent høyere enn i mars i år, og 7,0 prosent lavere enn i april 2017. Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 6,6 prosent.



– Tallene viser at den negative pristrenden definitivt er brutt, men vi oppfordrer boligkjøpere og boligselgere til å ikke ta helt av i forhold til budrunder og boligprisforventninger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en melding.

Veksten i april var mye høyere enn i mars, da den steg 0,3 prosent, noe var nok til at Siraj for en måned siden friskmeldte boligmarkedet.

Les også: Obos friskmelder boligmarkedet

Prisene i Oslo er snudd totalt på hodet etter et fall i året for gikk, og det melder igjen om elleville budkriger og kraftig prisvekst i hovedstaden.

Les også: Solgte til 500.000 kroner over takst- kjøpte drømmebolig på landet

Også Eiendom Norge, bransjeorganisasjon for eiendomsmeglingsforetak i Norge, er blitt bekymret for at prisvekten igjen faktisk er for kraftig.

– Det er ikke sunt med så store svingninger. Boligkjøp er husholdningenes største investering og så store prisvariasjoner er vanskelig å forholde seg til, sier han, sa administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge til Nettavisen i forrige måned.

Les også: Sterk boligprisvekst i Oslo uroer bransjen

Mest sett siste uken