Obos-prisene kraftig opp

Obos-prisene gjorde et kraftig byks i januar etter en markert nedgang i desember.

Obos offentliggjorde fredag prisstatistikken for januar. De viser en prisoppgang på 3,3 prosent fra desember til januar. I årets første måned var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 61 615 kroner, 8 prosent høyere enn i januar 2018.

Januar er normalt en måned der boligprisene stiger, og i januar 2018 steg Obos-prisene med 1,7 prosent. For ett år siden kostet den gjennomsnittlige Obos-leiligheten i Oslo-området 57 028 kroner per kvadratmeteren.

I 2018 steg Obos-prisene i Oslo-området med 6,5 prosent, men var i desember ned 1,7 prosent.



- Overraskende

Etter en rolig høst i boligmarkedet med prisnedgang i desember,tok det nå av i januar.

− Prisveksten for brukte boliger er overraskende sterk. Dette er et uttrykk for høy aktivitet og stabil etterspørsel, men kan også være en korreksjon etter en litt svakere utvikling i desember, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i pressemeldingen.

Obos har etter hvert en stor boligmasse utenfor Oslo. For landet sett under ett var kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i gjennomsnitt 53 994 kroner i januar. Dette er 2,2 prosent høyere enn i desember, men hele 7,9 prosent høyere enn for ett år siden.

Eksklusivt

Obos solgte 165 nye boliger i årets første måneder. I disse tallene inngår blant annet eksklusive Middelthunet på Majorstua. Til sammenligning ble det i januar 2018 solgt til sammen 47 nye boliger, men da uten at det ble lagt ut nye prosjekter for salg. Konsernsjefen er fornøyd med tallene.

− OBOS har hatt en meget sterk inngang på nyboligsalget i Norge i 2019. Det er delvis drevet av gode salgsstarter på nye prosjekter, men også generelt god etterspørsel etter nye boliger, spesielt i Oslo-området, Bergen og Trondheim, sier Siraj.

Han tror boligprisene i 2019 vil fortsette å stige tross varslede renteøkninger.

4 prosent

– Vi tror prisene vil stige rundt 4 prosent på landsbasis, og kanskje enda litt mer i Oslo-området. Det er fortsatt positiv befolkningsutvikling, relativt lav arbeidsledighet og utsikter til god lønnsvekst. Dette tilsier både økt kjøpekraft og etterspørsel.