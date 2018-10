Obos: Prisnedgang i september

- Vi tror ikke at renteøkningen har hatt noen effekt av betydning, sier OBOS-sjefen.

I september var gjennomsnittlig pris for OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 61.415 kroner.

Dette er 1,1 prosent høyere enn i september 2017.

Konsernsjef Daniel Siraj Kjørberg avviser at dette har med rentehevingen å gjøre:

– Det er normalt med en nedgang i prisene fra august til september. Slik har det vært de siste syv årene, med unntak for 2016. Vi tror ikke at renteøkningen har hatt noen effekt av betydning på prisutviklingen. Både antall bruktomsetninger og salget av nye boliger viser et optimistisk boligmarked. OBOS inkludert Block Watne solgte 293 nye boliger i september i år, mot 114 i september i fjor, sier Kjørberg i en pressemelding.

Norge: 1,4 prosent fall fra august

OBOS-sjef Daniel Siraj.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 54.059 i september.

Dette er 1,4 prosent lavere enn i august, og 1 prosent høyere enn i september 2017.

9,3 prosent pris-stigning

For hele landet har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget med 9,3 prosent hittil i år.

I september ble det foretatt 754 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger mot 793 i august og 761 i september 2017.

