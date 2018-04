Obos selger diamant-leilighet til 22,5 millioner kroner

Fire balkonger, fire rom og utsikt i alle retninger.

Det er visningshelg for Obos' nye prestisjeprosjekt på Røakollen i Oslo til helgen, der total 360 leiligheter skal bygges i den gamle næringsparken rett over Merradalen, rett overfor Hans Majestets Kongens Garde på Huseby.

Komplekset skal til slutt bestå av fem separate blokker, både organisert som borettslag og sameier - der første blokk skal stå ferdig høsten 2019.

I motsetning til en del andre nybygg som bygges for tiden, legges det til dels stor vekt på litt annerledes arkitektur.

Salget av leiligheter løsner

Det har vært et ganske merkbart fall i nyboligsalget det siste året, som har gjort en del utbyggere nervøst.

Les også: Per Jæger frykter jobbsmell: - 30.000 årsverk kan forsvinne

I prosjektet på Røa er så langter 212 leiligheter i tre tre første byggene lagt ut for salg, og over halvparten er solgt. Ifølge prosjektleder Ida Strøm har det løsnet godt med salg etter nyttår.

- For dette prosjektet har det vært vesentlig mer pågang fra årsskiftet. Det er ikke slik at vi ikke solgte leiligheter i 2017, men vi er veldig positiv for hva som har skjedd etter årsskiftet.

Bygg C har nylig blitt påbegynt., de to byggene til venstre er foreløpig ikke ferdig prosjektert - mens byggingen er godt igang på de to byggene til høyre.

3 eller 22 millioner

Den billigste leiligheten i prosjektet som du fortsatt kan få tak er en 2-roms leilighet på 36 kvadrat til 3,15 millioner i C-blokkas underetasje.

I den andre enden av skalaen - og bygget - finner man derimot prosjektets foreløpige indrefilet: En 4-roms penthouse-leilghet på 192 kvadrat til den nette sum av 22,5 millioner kroner.

Leiligheten er ifølge Obos i leilighetskategori «diamanten»

Leiligheten beskrives på denne måten i prospektet:

- Leiligheten måler hele 192 kvm, og troner alene på toppen i den sydlige enden av bygg C. Den har en super planløsning med blant annet tre store soverom. Masterbedroom har eget walk-in closet og et romslig bad. Kjøkken og stue er på hele 81,5 kvm. Leiligheten har også gasspeis, stort bad og separat wc. Med balkonger mot alle himmelretninger ligger det an til rikelig med sol – og ikke minst utsikt!

Toppleiligheten er kvadratisk med balkonger i alle retninger.

Leiligheten er foreløpig ikke solgt, og Obos regner med at de ikke får solgt indrefileten før en har kommet noe lenger i byggeprosessen slik at interessenter faktisk får se hva de får for pengene.

Dette bildet av hovedsoverommet er foreløpig den eneste illustrasjonen av penthouse-leiligheten.

Interessen for leiligheten vil avgjøre om de vil prosjektere toppleilighetene i de to siste byggene i den mer eksklusive skalaen, eller om det skal deles opp slik de har gjort de i de andre tårnene.

- Er dette den dyreste Obos-leiligheten som er laget?

- Nei, det er ikke den dyreste: Ute på Fornebu ble det laget noen virkelig flotte og kostbare leiligheter som ble solgt for godt opp i 20-millionersklasse, sier prosjektleder Strøm.

Mest sett siste uken