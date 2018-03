Odd Reitan: - Jeg vil ha gratis kollektivtrafikk

Og slik vil han at det skal finansieres.

Kjøpmannskongen og mangemilliardær Odd Reitan er tilhenger av trikken og han vil den skal være gratis, skriver Adresseavisen.

- Jeg vil ha gratis kollektivtrafikk. Jeg er sikker på at det kommer. Jeg har spurt flere om hvorfor det ikke er lansert i de ulike partiene, men vet du hva jeg får til svar da? De sier: «Jo, Odd, det er en god tanke. Men det er gjort noen undersøkelser som viser at de som ville tatt trikk eller buss gratis, sykler i dag. Så spør jeg: «Eh, tror du på dette selv? Eller er spørreundersøkelsen laget på en måte hvor svarene er gitt på forhånd for å få akkurat det svaret, spør Reitan.

Odd Reitan har størst formue i Norge, noe som holder til 251. plass på Forbes' rikingliste som nylig ble presentert.

Tendensen er jo nettopp motsatt - at det stadig blir dyrere å reise kollektivt. I hovedstaden ble prisene nok en gang skrudd opp 1. mars i år.

Reitan sier følgende om hvordan gratis-løsningen bør finansieres:

- Det er en del kostnader rundt innkreving av penger som forsvinner. Det er mindre nå enn før, med digitale løsninger, men systemene, drift og billettkontorer koster noe. Det lille som blir igjen, må vi ta på skatteseddelen, fordelt på alle i Norge, sier Reitan - som er overbevist om at dette er veien å gå for å få til det grønne skiftet.

