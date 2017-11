Se hvordan Olav Thon Eiendomsselskap soper inn.

Olav Thon Eiendomsselskap har så langt i år et resultat på nesten 2,6 milliarder. Det er opp 650 millioner sammenlignet med i fjor, skriver estatenyheter.no.

Selskapet har lagt frem tallene for tredje kvartal. Der kommer det frem at de økte både leieinntektene og resultatet, sammenlignet med fjoråret. Resultatet i tredje kvartal endte på 970 millioner kroner etter skatt, mens tilsvarende tall i fjor var på 897 millioner kroner. Resultat per aksje ble 9 kroner, mot 8 kroner i fjor.

Ser man på resultatet så langt i år, så er det på 2.557 millioner kroner, mot 1.908 i fjor. Det er opp med 649 millioner kroner.

Ser man på leieinntektene, så har de i tredje kvartal hatt en vekst på fra 577 til 604 millioner kroner. Dette skyldes flere forhold, men blant annet nye eiendommer, ferdigstilte eiendomsprosjekter og en generell vekst i leiene.

