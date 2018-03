Olav Thon lager advokatmat i nord

Clemens Eiendom, Ferd Eiendom og Thon Hotellbygg er ikke fornøyd med prosessen rundt nybygg for Brønnøysundregistrene.

I lengre tid har det vært arbeidet med planer for nybygg for Brønnøysundregistrene i Brønnøysund. Det lokale selskapet Søren Nielsen AS trakk det lengste strået. Det er en avgjørelse som de andre tilbyderne ikke godtar slik uten videre, skriver Estate Nyheter.

I kø til KOFA

Blant de andre tilbyderne er Clemens Eiendom og Ferd Eiendom, som begge har klaget registerbyggprosessen inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Bakgrunnen er at de mener at Brønnøysundregistrene i løpet av anskaffelsen endret på kravene til nytt registerbygg – til fordel for Søren Nielsen.

Nå er det også klart at Thon Hotellbygg klager på tildelingen. Av klagen fremgår det at selskapet reagerer på at Søren Nielsen AS har fått lov til å levere et tilbud på bygg som står på tomtegrunn som selskapet ikke disponerer. Dette, mener Thon Hotellbygg, er i strid med kravet om at tilbydere må kunne dokumentere full rettslig råderett over tomten der lokalene er etablert eller tenkt etablert, skriver Estate Nyheter.

Liker ikke røykteppe

Og advokatene i Thon-systemet har mer skyts på lager. Thon Hotellbygg mener at tilbudet fra Søren Nielsen AS ikke oppfyller kravet om å være et bindende tilbud, fordi de kan gå fra tilbudet dersom de ikke oppnår enighet om tomtene som er aktuelle. Dette kan ha gitt en prisfordel ved at Søren Nielsen AS har en retrettmulighet, mener Thon-selskapet.

Til slutt krever Thon Hotellbygg innsyn i sladdede deler av dokumenter. Blant annet skal dokumentasjon, summer og begrunnelser ha blitt sladdet med henvisning til offentlighetsloven.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken