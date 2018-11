Ole Mæle: - Det kommer et ras av konkurser

Motepioner Ola Mæle har vært i norsk motebransje i førti år. Han tror vi står overfor kraftig endringer.

- Det kommer et ras av konkurser i motebransjen og andre bransjer fremover. Kun kjøpmennene som har fulgt med i timen vil overleve, sier Ole Mæle, investor og medeier i motekjeden Follestad, til Nettavisen.

Mæle har vært i norsk motebransje i snart førti år. Først som en av gründerne bak Bik Bok, og Poco Loco. Deretter med selskapet Voice of Europe og kjedekonseptene Match, Vic og Boys of Europe.

Etter et tiårs pause er han tilbake i bransjen som eier av Follestad-kjeden.

Les også: Follestad åpner gigantbutikk i Oslo sentrum

- Disse vil dø

Han venter at vi vil se en kraftig avskalling av klesbutikker og andre butikker de nærmeste årene. Flere kjeder er allerede gått konkurs, som PM, Enklere Liv og Tilbords, mens andre legger ned et stort antall butikker.

Les også: Bobestyrer kaster kortene i PM: - Det er tøffe tider

- Noen har klart å finne en nisje og tilpasse seg endringene, men veldig mange forsvinner. De som ikke har en tydelig profil og heller ikke satser på nett, vil dø, sier Mæle.

Han mener imidlertid ikke det primært skyldes konkurransen fra nettbutikker.

Les også: Klesbutikken Grim legger ned etter 23 år

SATSER: Ola Mæle i den nye Follestad-butikken som skal åpnes senere i november.

- Netthandel er en utfordring, mens bransjens største problem de senere år har ikke vært netthandel, men overetableringen av butikker. Den har vært enorm, sier Mæle, som mener at det er rett og slett finnes for mange klesbutikker i Norge nå.

- Det gjelder ikke bare mote, det gjelder hvitevarer, det gjelder sport, sko, interiør, det gjelder alt. I Norge har vi dobbelt så mye handelsareal per innbygger som andre land i Europa, sier han.

Utydelig

Ved siden av konkurser, tror mote-nestoren de store kjedene vil kutte ned på antallet butikker.

- Jeg venter at de store, nasjonale aktørene reduserer antallet butikker kraftig i tiden fremover. Men på sikt er det bare bra for oss som blir igjen, sier Mæle, som venter at denne avskallingen vil gå fort.

- Det er som boligbygging. Hvis markedet går ned, trekker alle mann på bremsen med én gang. Om to-tre år har vi nok sett en stor grad av tilpasning i bransjen, sier han.

Les også: Parkeringene forsvant: Nå legger flere barnebutikker i Oslo sentrum ned

Han mener de mest utsatte er de som har en utydelig profil.

- I mange tilfeller kan du like godt gå på Zara og få de tilsvarende varene til halv pris. De som ikke endrer seg, de dauer, sier han.

Jeans og dress

Han trekker frem spesialbutikker om Yme, som har spesialisert seg på sneakers som et eksempel på butikker som har lykkes med å finne en nisje. Det samme mener han gjelder etablerte motebutikker som Retro eller Bogart i Trondheim. Det er butikker med en profil som kan minne om Follestad.

- Follestads nisje er kvalitetsprodukter for voksen og ung man. Vi selger til blågutta, men til en grei pris. Hos oss koster dressen rundt 5.000 kroner, mot 25.000 i Nedre Slottsgate, hvor man finner de virkelige luksusbutikkene, sier Mæle.

Follestad befinner seg i en attraktiv nisje, nemlig herremote, som har vært segmentet med sterkest vekst de siste årene.

- Herremote har økt, men det er fordi det kommer fra null,. sier Mæle og ler.

- Menn i min fars generasjon gikk i hatt, frakk, dress og det var alt. Nå er menn blitt mer opptatt av klær. For tiden selger vi veldig mye ytterjakker fra merkevarer som Uber, Parajumpers og Canada Goose.

Han tror ikke veksten vil avta med det første.

- Det finnes stadig nye produkter og nye segmenter, motebransjen skal alltid ha nyheter. Jeg, som har vært med så lenge, ser at det samme kommer igjen. Det er sånn det er i motebransjen, «same shit, new wrapping», sier Mæle og ler igjen.

Fra 250 butikker til ingen

Da Mæle sent på 70-tallet startet i motebransjen, var gatebildet dominert av konfeksjonsbutikker, og egen mote for unge fantes ikke.

Det endret seg da Mæle og fire andre partnere startet Bik Bok-gruppen med merkevarer som Bik Bok, Poco Loco, Poco Lino og Poco Classico.

Samtidig kom nye konkurrenter, spesielt svenske og danske lavpriskjeder som Hennes og Mauritz og Vera Moda. Disse kjedene er nå tilstede i størsteparten av markedene, mens de gamle kjøpmennene, som tidligere dominerte, forsvant.

- Da jeg begynte i klesbransjen, hadde vi Samtex, Kvalitex, Herrcon, Contex, Texpartner og Teksilkjeden. Dette var kjeder med 100-200 butikker i hver. Nå er nesten alle borte, bortsett fra Texcon, sier Mæle.

HOPPET OVER: Ola Mæle hoppet av Bik-Bok og skapte i 1989 "Voice of Europe". Her sammen med kompanjong Skule Eggum.

Selv mistet Mæle kontrollen over Bik Bok-gruppen på slutten av åttitallet. Da starten han i stedet Voice of Europe og kjedekonseptene Match, Vic og Boys of Europe med klesmerker som Jean Paul og Henry Choice.

Gikk inn hos de kjipeste

Han solgte kjedene til Color Line-gründer Olav Nils Sunde i 2003, men gjorde comeback i motebransjen i 2014, da han tok over 50 prosent av aksjene i Follestad.

Det skjedde etter at Bengt Follestad og sønnen William så etter en investor i sammenheng med generasjonsskiftet.

VIL TIL SVERIGE: Men Ola Mæle trenger riktig mulighet.

- Da jeg jobbet i Voice, var Follestad de kjipeste kjøpmennene jeg visste om. Når jeg skulle vise kolleksjonen til Bengt, visste han allerede akkurat hva han skulle ha, og var ikke interessert i å kjøpe noe annet. Jeg skjønte at her var det full kontroll. Så der gikk jeg inn, sier Mæle og ler enda en gang.

Follestad har nå 11 butikker i Stor-Oslo. De har ingen planer om å ekspandere til andre deler av Norge, men ser på muligheten til å gå inn i Sverige.

- I Stockholm finnes butikken Ströms, som er en Follestad i Stockholm- De omsetter for 100 millioner kroner i én butikk, så det er klart at det er fristende, men det er et stort skritt for oss å gå inn i Sverige. Vi må finne den riktige anledningen, sier Mæle.

Mest sett siste uken