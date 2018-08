Oljefondet bommet på målsetningen

Nordmenns sparegris økte i andre kvartal, men gjorde det dårligere enn markedet.

Statens pensjonsfund utland, også kjent som Oljefondet, økte 1,8 prosent eller 213 milliarder kroner i andre kvartal i år, til hele 8.337 milliarder kroner.

Men det er ikke bare grunn til jubel.

Oljefondet gikk nemlig på en smell i Kina, hvor oljefondet har fire prosent av aksjene sine.

Avkastningen på aksjene i Midtens rike var -1,7 prosent.

Svakere enn referansen

Kina-smellen førte til at Oljefondet fikk dårligere avkastning enn oljefondets referanseindeks, som fondet måles mot.

Referanseindeksen er en handleliste med aksje og obligasjoner, fastsatt av Finansdepartementet, som brukes til å måle om oljefondet klarte å gjøre det bedre enn markedet generelt.

Fondets avkastning var nemlig 0,2 prosent svakere enn avkastning på referanseindeksen.

Referanseindeksen er et veldig viktig mål, ettersom et fond som over tid ikke klarer å gjøre det bedre enn markedet, knapt kan sies å ha livets rett, ettersom det betyr at pengene kan forvaltes bedre på andre måter.

Oljefondet har imidlertid vanligvis pleid å slå referanseindeksen, og klarte å toppe den både i første kvartal og i fjor.

Løftet av aksjer

Det var aksjeinvesteringene som løftet oljefondet, med en fremgang på 2,7 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene fikk av avkastning på 1,9 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var på 0,0 prosent.

Oljefondet dro dessuten fordeler av at kronekursen svekket seg mot dollaren og euroen, noe som gjør oljefondet større målt i kroner, uten at nordmenn blir noe rikere av den grunn.

Samlet ga denne valutasvekkelsen en positiv effekt på 47 milliarder kroner.

Global

I en pressemelding skriver Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, at de globale aksjemarkedenes vekst i andre kvartal sørget for å reversere den negative utviklingen i første kvartal.

– Til tross for utsikter til handelsbarrierer var det en positiv utvikling for nordamerikanske og europeiske aksjer i andre kvartal. Dette bidro positivt til fondets avkastning, sier oljefondets nestsjef Trond Grande.

