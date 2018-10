Oljefondet har blitt 300 milliarder kroner mindre på tre uker

Børsfallet har fått kraftig påvirkning på statens pengebinge.

Da Statsbudsjettet ble lagt frem for tre uker siden, kunne Norges Bank opplyse at markedsverdien på oljefondet var på 8400 milliarder kroner.

Samtidig anslo regjeringen at fondet ved utgangen av året ville være på hele 8700 milliarder.

Kraftig børsfall etter statsbudsjett-fremleggelse

Men to dager etter at statsbudsjettet ble lagt frem, startet en kraftig nedtur på verdens børser. Dow Jones har de siste tre ukene falt med rundt 2000 poeng, fra 26450 til 24.440 poeng - og lignende fall har man sett over store deler av verden.

Les også:

Statsbudsjettet ble lagt frem rett før det kraftige børsfallet.

Fallet slår rett inn i markedsverdien på Oljefondet, og Norges Bank opplyser på sine nettsider tirsdag morgen at verdien på fondet er redusert til 8099 milliarder kroner.

Det betyr at markedsverdien på oljefondet har blitt redusert med over 14 milliarder kroner hver dag siden statsbudsjettet ble lagt frem.

Mer enn all oljepengebruk i et år

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen lagt opp til å bruke 231,2 milliarder oljekroner. Det betyr at fallet er betydelig større enn den totale oljepengebruken i løpet av ett år.

Les også: Regjeringen har veldig dårlige og gode nyheter om norsk økonomi

Mest sett siste uken