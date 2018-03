Oljefondet har tapt 2,9 milliarder kroner på Facebook på tre dager

Facebook-skandalen går hardt utover nordmenns sparebøsse.

Denne uken har vært et mareritt for Facebook, som har rast 10 prosent på børsen i løpet denne uken.

Nedturen kommer etter avsløringer om at det sosiale nettverket delte brukerdata fra 50 millioner personer til det britiske analyseselskapet Cambridge Analytica (CA).

Selskapet skal senere ha brukt dataene til å hjelpe Donald Trump til å bli valgt som president i USA.

Se video: Slik hindrer du Facebook i å dele dine private data:

Kraftig fall

Det går også hardt utover Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, som er en av Facebooks største aksjonærer. Ifølge sine egne sider eier Oljefondet 0,71 prosent av Facebook.

Det betyr at aksjeposten til oljefondet er redusert med 2,94 milliarder kroner siden forrige uke, fra 29,4 til 26,5 milliarder kroner.

Disse tallene må ta forbehold om at oljefondet ikke har kjøpt seg opp eller ned i Facebook-aksjen den siste tiden.

Kommunikasjonsjef Thomas Sevang i Oljefondet vil ikke kommentere investeringen.

- Vi er i en langsiktig aksjonær, men vi kommenterer ikke enkeltinvesteringer, sier han til Nettavisen.

- Hva tenker dere om at dere har tapt 2,8 milliarder kroner på Facebook denne uken?

- Det har vi ingen kommentar til, sier Sevang.

Gunnar Stavrum: - For den vanlige bruker er det nesten umulig å ha kontroll over hvordan dataene brukes. Men det er et godt tips å fjerne apper man ikke bruker, og også redigere hva man aksepterer at vennenes apper får tilgang til.

Samlet inn personopplysninger

New York Times og The Observer avdekket i helgen at Cambridge Analytics (CA) skal ha samlet inn personopplysninger om opp til 50 millioner Facebook-brukere, noe CA selv har benektet.

Informasjonen skal ha blitt brukt til å forutsi og påvirke velgernes valg, og analyser ble solgt til Trumps valgkampstab.

EU-parlamentet og det britiske parlamentet vil nå ha svar fra Facebook-sjef Mark Zuckerberg på hvordan dette kunne skje. Samtidig granskes Facebook og CA av det britiske datatilsynet, og ifølge flere medier har også amerikanske myndigheter iverksatt gransking av Facebook.

Krever svar

– Vi har invitert Mark Zuckerberg, opplyser EU-parlamentets president Antonio Tajani, ifølge NTB.

MARK ZUCKERBERG Facebook-sjefen er i hardt vær.

– Facebook må overfor representantene for 500 millioner europeere klargjøre at persondata ikke blir benyttet for å manipulere demokratiet, tvitrer Tajani.

– Det er nå på tide at vi får nøyaktige opplysninger om denne katastrofale svikten fra en Facebook-representant med tilstrekkelig autoritet, mener formannen i Mediekomiteen i det britiske underhuset, Damian Collins, ifølge nyhetsbyrået.

Påtalemyndighetene i de amerikanske delstatene Massachusetts og New York har sendt brev til Facebook med krav om at selskapet beskytter brukernes informasjon.

Opprørt

Facebook sier selskapet er opprørt over CAs misbruk av personopplysninger og hevder å ha blitt bedratt.

– Hele selskapet er opprørt over at vi ble bedratt. Vi er forpliktet til å rette oss sterkt etter våre retningslinjer om å beskytte persondata og vil ta alle nødvendige skritt for å sørge for at dette skjer, heter det fra Facebooks hovedkvarter.

Se video: Slik hindrer du Facebook i å dele dine private data:



