Oljeprisen faller kraftig

Oljeprisen er nå ned 25 prosent siden starten av forrige måned. Kronekursen følger med.

Prisen på nordsjøolje faller til 65,4 dollar fatet onsdag morgen, og er nå ned 25 prosent siden starten av oktober.

Oljeprisen er nå på sitt laveste på åtte måneder.

Den siste nedturen kommer ifølge DNB Markets etter en Donald Trump tweet. Presidenten ber der Opec avstå fra flere produksjonskutt.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply!