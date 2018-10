Oljeprisen fyker i været - og nå følger kronen med

Høyeste oljepris på over fire år gir endelig utslag i sterkere krone.

- Oljeprisen fortsetter sin kraftige oppgang og har kommet opp til 85 dollar fatet og nå er linken til kronen endelig opprettet igjen, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en morgenrapport tirsdag.

Sanksjonene mot Iran som blir innført 4. november er hoveddriveren bak oljeprisoppgangen, ettersom markedet frykter en skvis på tilbudssiden, noterer Bernhardsen videre. Markedet er allerede stramt og allerede har eksporten av olje fra Iran falt betydelig. Selv om størsteparten av oljeprisoppgangen er drevet av fundamentale forhold har også investorer økt sine spekulative long-posisjoner i olje. Posisjoneringen er ikke ekstrem enda, men det er tydelig at dette bidrar til oljeprisoppgangen.

- Oljeprisoppgangen har gitt bra støtte til den norske kronen den siste tiden. Linken til oljeprisen var svak gjennom sommeren. Da svekket kronen seg samtidig som oljeprisen steg. Dette var i en periode hvor også svenskekronen svekket seg betydelig og trolig ble den norske kronen rammet av negative spillovers fra svenskekronen. Nå, hvor SEK har styrket seg og stabilisert seg, ser vi at NOK i større grad reagerer på fundamentale forhold, skriver Bernhardsen.

Dagens graf: EURNOK nyter igjen støtte fra en høyere oljepris

Akkurat nattens oljeprisoppgang har imidlertid ikke slått særlig ut i NOK.

- Det henger trolig sammen med at NOK har styrket seg mye nå. EURNOK har falt 35 øre fra toppen, og begynner å vise tegn på å være oversolgt, blant annet med en RSI på under 30. Det kan indikere at det nåværende krone-ralliet begynner å miste litt dampen. Det er åpnet ned mot støttenivåer rundt 9,40. EURNOK kan absolutt nå disse nivåene i denne omgang, men derfra tror vi nedturen blir seigere, og vi venter en viss konsolidering den nærmeste fremtiden. Vårt underliggende syn er at det fortsatt er rom for betydelig nedside i EURNOK utover i neste år, skriver Bernhardse.

Den nye handelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada – USMCA – som skal erstatte den nåværende NAFTA, var med til å løfte stemningen på børsene i går. Over natten er det også godt sentiment på de japanske børsene, selv om futures på amerikanske børser peker noe ned i øyeblikket. IMF-sjef Lagarde uttalte i går at hun ser flere skyer på himmelen, blant annet økt proteksjonisme, og at deres anslag for veksten i verden dermed trolig ligger for høyt.

- Markedet ser imidlertid ut til å ta Lagardes advarsler med fatning foreløpig, skriver Bernhardsen.

Karftig oljeprisoppgang siste 24 timer.

