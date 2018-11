Oljeprisen raser

Oljeprisen er nå under 70 dollar.

Prisen på nordsjøolje beveger seg nå under 70 dollar før første gang siden april. Oljeprisen har falt over 16 dollar fra toppen for en måned siden.

Det betyr at oljeprisen nå er i ned 20 prosent mot toppen i forrige måned, noe som gjør at oljemarkedet offisielt er i hva finansmarkedet kaller et «bear marked», på norsk «bjørnemarked».

Fryktet Trump-sanksjoner

Den foreløpige bunnen ble nådd ved 69,09 dollar ved 11.45-tiden fredag. Ved halv ett-tiden ligger oljeprisen på 69,65 dollar fatet.

Nedgangen kommer i etterkant av at analytikerne har revurdert hvor mye olje som faktisk er tilgjengelig i markedet.

I forrige måned fryktet mange bortfall av produksjon fra Iran, i etterkant av Trumps sanksjoner mot regimet, men høy produksjon i USA, Russland og Saudi-Arabia, verdens tre største oljeprodusenter, har beroliget markedet.

Iraksk olje

Det siste prisfallet kommer som en følge av økt produksjon i Irak, ifølge Financial Times. Produksjonen i nordirakiske Kirkut har vært nede det siste året etter at Iraks sentralregjering tok kontroll over området fra de kurdiske regionale myndighetene i 2017.

Kronen svekker seg også mot euro, dollar og pund som en følge av fallet i oljeprisen. En euro koster nå 9,557 kroner.





